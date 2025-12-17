CHP'li belediyenin öğrencilere çorba dağıtımı engellendi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, üniversitedeki çorba dağıtımının durdurulması konusuna açıklık getirdi. Mirza, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz çorba standının, üniversite yönetiminin aldığı ani bir kararla kaldırıldığını ve şantiyeye götürüldüğünü belirtti.

"SİYASİ RAKİBİMİZ DİYEREK ENGELLETTİLER"

Çorba dağıtımının neden engellendiğini araştırdıklarında siyasi bir müdahale ile karşılaştıklarını ifade eden Mirza, olayın perde arkasını şu sözlerle anlattı:

"AKP eski milletvekili Cemal Öztaylan, rektör ve dekanı arayarak neredeyse hakarete varacak baskılar uygulamış. Standın üstünde benim fotoğrafımın olmasından rahatsız olup 'Onlar bizim siyasi rakibimiz, bu standı hemen kaldırın' demiş. Bu konuyu bizzat tanıklardan öğrendik. Üniversite yöneticilerinin atanmış, bizim ise seçilmiş olduğumuzu hatırlatmak isterim; bu baskılara boyun eğilmesi Bandırma'nın gelişmesine engeldir."

Kendi açtığı trene binemedi! Belediye Başkanının zor anları kamerada

AFET PROTOKOLÜ DE İPTAL EDİLDİ

Mirza, engellemenin sadece çorba dağıtımıyla sınırlı kalmadığını, üniversite ile imzalanan dokuz protokolden biri olan "Afet Koordinasyon Merkezi" protokolünün de gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini duyurdu. Mirza, öğretim üyelerinin burada eğitim vermesinin planlandığını ancak bu hayati projenin de siyasi çekişmelere kurban edildiğini savundu.

"OĞLUMUN ATAMASINI BİLE İPTAL ETTİLER"

Belediye Başkanı, siyasi baskıların ailesine kadar uzandığını iddia ederek oğlu Canberk Mirza’nın durumuna da değindi: