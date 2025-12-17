Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı

Kocaeli İzmit’te kaybolan Eseler Mahallesi Muhtarı Sadık Savurtaş, kendine ait fındık bahçesinde ölü bulundu. İnme geçirdiği belirtilen Savurtaş’ın ölümünün doğal nedenli olduğu açıklandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Eseler Mahallesi’nde kaybolan 64 yaşındaki mahalle muhtarı Sadık Savurtaş’tan haber alamayan ailesi, dün (16 Aralık) saat 20.00 sıralarında durumu 112’ye bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan aramada Savurtaş, kendisine ait fındık bahçesinde varilin içinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri, Savurtaş’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLÜM NEDENİ: DOĞAL

Savurtaş’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Morgu’na gönderildi. İlk otopsi raporuna göre ölüm nedeni ‘doğal’ olarak kaydedildi. Savurtaş’ın, bahçede çalışırken fenalaştığı ve su variline yöneldiği sırada geçirdiği inme sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

ailesinin-kayip-ihbarinda-bulundugu-muht-1067133-316671.jpg

Savurtaş’ın herhangi bir düşmanı ya da tehdit almadığı bilgisi paylaşılırken, cenazesi bugün öğle namazının ardından Eseler Camii’nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Öte yandan Savurtaş'ın altı sene önce televizyonda yayınlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

