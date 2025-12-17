Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları silinecek. Silinecek borçlar arasında gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ek alacaklar da yer alıyor.

Düzenleme, borcunu ödeyemeyen veya düşük tutarlı borçları fark etmeyen 1 milyon 477 bin kişiyi kapsıyor. Toplamda 3,2 milyar liralık GSS prim borcunun tahsilinden vazgeçilecek.

YILBAŞI ÖNCESİ YASALLAŞMASI BEKLENİYOR

TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen teklifin, 2026’dan önce yürürlüğe girmesi ve yeni yıl öncesinde yasalaşması planlanıyor. Amaç, vatandaşın üzerindeki borç yükünü hafifletmek.