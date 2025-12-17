Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek! Bir buçuk milyon kişi için tarih verildi
11. Yargı Paketi ile 1 Ocak 2016'dan önceye ait 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek. Düzenleme yaklaşık 1,5 milyon kişiyi kapsıyor.
Kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları silinecek. Silinecek borçlar arasında gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ek alacaklar da yer alıyor.
Düzenleme, borcunu ödeyemeyen veya düşük tutarlı borçları fark etmeyen 1 milyon 477 bin kişiyi kapsıyor. Toplamda 3,2 milyar liralık GSS prim borcunun tahsilinden vazgeçilecek.
YILBAŞI ÖNCESİ YASALLAŞMASI BEKLENİYOR
TBMM Genel Kurulu'na gelmesi beklenen teklifin, 2026’dan önce yürürlüğe girmesi ve yeni yıl öncesinde yasalaşması planlanıyor. Amaç, vatandaşın üzerindeki borç yükünü hafifletmek.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)