Kendi açtığı trene binemedi! Belediye Başkanının zor anları kamerada

Jalisco eyaletinde stratejik bir ulaşım projesi olarak hayata geçirilen Hafif Raylı Sistem 4. Hattı'nın açılışı beklenmedik bir aksaklıkla başladı. Projenin ev sahiplerinden Tlajomulco Belediye Başkanı Gerardo Quirino Velázquez, bizzat liderlik etmesi gereken açılış seferine yetişemedi.

BAŞKAN AŞAĞIDA TREN YOLDA KALDI

15 Aralık'ta düzenlenen açılış töreni, Jalisco Valisi Pablo Lemus Navarro ve Belediye Başkanı Quirino Velázquez'in katılımıyla gerçekleşti. Tlajomulco, Guadalajara ve Tlaquepaque bölgelerini birbirine bağlayan 21 kilometrelik yeni hattın, günde 106 binden fazla yolcu taşıması ve seyahat süresini 38 dakikaya indirmesi hedefleniyor.

Protokol konuşmalarının ardından açılış treni, yetkililer ve davetliler eşliğinde tam vaktinde hareket etti. Ancak o sırada bir kargaşa yaşandı ve Belediye Başkanı Velázquez vagonlardan birine binmeye çalışırken kapılar kapandı. Başkanın tren hareket ederken peronda şaşkınlıkla kaldığı o anlar kameralara yansıdı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

"MERAK ETMEYİN 9 DAKİKADA BİR GELİYOR"

Yaşanan talihsiz olayın ardından Belediye Başkanı Velázquez, durumu toparlamak için sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Viral olan videoyu kendi hesabından paylaşan Başkan, sefer sıklığına vurgu yaparak, "Endişelenmeyin hemşehrilerim! Tren her 9 dakikada bir geçiyor" ifadelerini kullandı. Başkanın bu hamlesi, yaşanan krizi hattın düzenli işleyişine dair bir anekdota dönüştürme çabası olarak yorumlandı.