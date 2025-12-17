Trump’ın Özel Kalemi’nden ABD’yi sarsan röportaj: O bir alkoliğin kişiliğine sahip

Trump’ın Özel Kalemi’nden ABD’yi sarsan röportaj: O bir alkoliğin kişiliğine sahip
Yayınlanma:
Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles, Trump’ın ikinci dönemine ışık tutan nadir bir röportajda, ABD Başkanı’nın “bir alkoliğin kişiliğine sahip olduğunu” söyledi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda dergiye ifadeleri çarpıttığı gerekçesiyle tepki gösterilerek Wiles’a sahip çıkıldı.

Vanity Fair'e konuşan Wiles, alkol kullanmayan Trump'ı “alkolik bir kişiliğe sahip” olarak tanımladı.

‘ALKOLİKLERİN KİŞİLİKLERİ ABARTILI HALE GELİR’

Wiles, yazar Chris Whipple'a verdiği röportajda, “Yüksek işlevli alkolikler veya genel olarak alkolikler, içtiklerinde kişilikleri abartılı hale gelir. Bu yüzden ben büyük kişilikler konusunda biraz uzman sayılırım” dedi.

‘FIRSAT BULDUĞUNDA İNTİKAM ALACAK’

Trump'ın başkanlığa dönmeden önce bile bir dizi çarpıcı ve açık sözlü yorumda bulunan Wiles, Trump'ın “fırsat” gördüğünde siyasi rakiplerinden intikam alacağını ve onunla, yönetiminin ilk 90 günü içinde rakipleriyle hesaplaşmayı bitirmek için “gevşek bir anlaşma” yaptığını söyledi

Trump hakkında “Uyandığında intikam almayı düşündüğünü sanmıyorum” dedi.

“Ama fırsat bulduğunda, bunu yapacaktır.”

‘AÇIKLAMALARIM ÇARPITILDI’

Salı sabahı sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda Wiles, Vanity Fair makalesinde “önemli bağlamın göz ardı edildiğini” söyledi.

“Bu sabah erken saatlerde yayımlanan makale, bana ve tarihin en iyi Başkanı, Beyaz Saray personeli ve kabineye yönelik samimiyetsiz bir saldırı makalesidir” dedi.

TRUMP ÖZEL KALEMİNE SAHİP ÇIKTI

New York Post ile yaptığı röportajda Trump, Wiles'ın arkasında durdu.

"Hayır, o demek istedi ki ben... Bilirsiniz, ben alkol almam. Bunu herkes bilir, ama sık sık söylerim ki, içseydim, alkolik olma ihtimalim çok yüksek olurdu. Bunu kendim hakkında birçok kez söyledim, gerçekten. Bu çok sahiplenici bir kişilik."

Trump, röportajı okumadığını, ancak “Yazılanların yanlış olduğunu ve röportajcının söylenenleri kasıtlı olarak yanlış yönlendirdiğini” söyledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

