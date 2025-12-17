Son Dakika | ABD Donanması Venezuela'yı kuşatma altına aldı!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ABD Donanması tarafından kuşatma başlatıldığını duyurdu. Emre göre ABD tarafından yaptırım uygulanan petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışı engellenecek. ABD Başkanı aynı zamanda, ülkeye yönelik kara saldırılarının da yakında başlayacağını vadetti.

'TAMAMEN ENGELLENMESİNİ EMREDİYORUM'

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da “Varlıklarımızın çalınması ve terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti dahil birçok başka nedenden dolayı Venezuela rejimi YABANCI TERÖR ÖRGÜTÜ olarak tanımlanmıştır” diye yazdı.

“Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan TÜM YASAKLI PETROL TANKERLERİNİN TAMAMEN VE KESİNLİKLE ENGELLENMESİNİ emrediyorum.”

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin Venezuela açıklarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerini ele geçirmesinden bir hafta sonra geldi.

‘VENEZUELA’YI SAVUNMAYA YEMİN ETTİK’

Maduro, ablukadan önce bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Emperyalizm ve faşist sağ, Venezuela'yı kolonileştirerek petrol, gaz, altın ve diğer minerallerden oluşan zenginliğini ele geçirmek istiyor. Vatanımızı savunmaya yemin ettik ve Venezuela'da barış galip gelecek” dedi.

Trump'ın yürüttüğü bu süreç, bölgedeki askeri varlığın artırılmasını ve Venezuela yakınlarındaki Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'ndeki gemilere yönelik en az 90 kişinin öldüğü iki düzineden fazla askeri saldırıyı içeriyor.

'KARA SALDIRILARI YAKINDA BAŞLAYACAK'

Trump ayrıca, ABD'nin Güney Amerika ülkesine yönelik kara saldırılarının yakında başlayacağını da söyledi.

Trump'ın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır — Ta ki daha önce bizden çaldıkları tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edene kadar. Gayri meşru Maduro rejimi, bu çalınan petrol sahalarından elde edilen petrolü, kendilerini finanse etmek, uyuşturucu terörizmi, insan kaçakçılığı, cinayet ve adam kaçırma faaliyetlerini finanse etmek için kullanıyor. Varlıklarımızı çalması ve terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı dahil birçok başka nedenlerden dolayı, Venezuela rejimi YABANCI TERÖR ÖRGÜTÜ olarak tanımlanmıştır.

'TÜM PETROL TANKERLERİNİN ENGELLENMESİNİ EMREDİYORUM'