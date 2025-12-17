Veterinerde büyük şok: Kediden mermi çekirdeği çıktı!

Olay, Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı yüksek rakımlı Arslanköy Mahallesi’nde başladı. Kar keyfi yapmak için bölgeye giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, gezi sırasında son derece cana yakın davranan bir sokak kedisiyle karşılaştı. Kedinin soğuk havada üşümesine gönlü razı olmayan ve kısa sürede hayvanla bağ kuran çift, kediyi sahiplenmeye karar vererek yanlarına aldı.

Eve getirdikleri kedinin iştahının az olduğunu fark eden ve aşılarını yaptırmak isteyen çift, vakit kaybetmeden merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğinin yolunu tuttu.

RUTİN KONTROLDE KORKUNÇ GERÇEK: KALÇASINDAN MERMİ ÇIKTI

Veteriner hekimler Ömer Sağdıç ve Furkan Toroğlu tarafından muayene edilen kedi, iştahsızlık nedeninin anlaşılması için röntgen cihazına alındı. Çekilen röntgen filmi, üzücü gerçeği gözler önüne serdi: "Amber" adı verilen kedinin kalça bölgesine saplanmış bir mermi çekirdeği tespit edildi.

Vakit kaybetmeden ameliyata alınan Amber, veteriner hekimlerin başarılı operasyonuyla vücudundaki kurşundan kurtarıldı. Tedavi sürecini başarıyla atlatan kedi, kendisini kurtaran sahiplerine teslim edildi.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ŞOK YAŞADIK"

Her zaman sahipsiz hayvanlar için yanında mama taşıdığını belirten Ramazan Alper İlten, yaşadıkları süreci ve şaşkınlıklarını AA muhabirine anlattı. Gezi sırasında kedinin yanlarından hiç ayrılmak istemediğini vurgulayan İlten, şunları söyledi:

"Yanımıza aldığımızda kedi bize, biz de ona alıştık. Çok hızlı şekilde bağ kurmuş olduk. Ancak röntgen sonucunda mermi çekirdeği olduğunu görünce kelimenin tam anlamıyla şok yaşadık. Sağ olsun veteriner hekimlerimiz operasyon sonucunda kurşunu çıkardı. Şu anda kedinin durumu gayet iyi, sağlığına kavuştu."

VETERİNER HEKİMLERDEN "KURŞUN ZEHİRLENMESİ" UYARISI

Operasyonu gerçekleştiren veteriner hekimlerden Ömer Sağdıç, kurşunun vücutta kalmasının ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Çiftin genel sağlık kontrolü ve iştahsızlık şikayetiyle geldiğini hatırlatan Sağdıç, "Kurşunun vücutta uzun süre kalması sonrasında zehirlenmeler gerçekleşebileceği için operasyonu gerçekleştirdik. Kedi, şu an gayet mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Veteriner Hekim Furkan Toroğlu ise genç çifte duyarlılıklarından ötürü teşekkür ederek, hikayenin mutlu sonla bitmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toroğlu, "Cismi kedinin vücudundan çıkardık, şimdi her şey güzel olacak. Sokaktan sahiplenildi, artık güzel ve sıcak bir yuvası var. Biz de onun için çok mutluyuz" diye konuştu.