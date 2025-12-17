2025 yılı üniversite bütçeleri belli oldu: O üniversiteler zirvede yer aldı

2025 yılı üniversite bütçeleri belli oldu: O üniversiteler zirvede yer aldı
2025 yılına ait üniversite bütçeleri belli oldu. Buna göre, Türkiye’nin köklü devlet üniversiteleri arasında yer alan Ankara, İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri, en fazla ödeneğe sahip kurumlar arasında yer aldı.

2025 yılına ait devlet üniversitelerinin bütçe dağılımları açıklandı. Yükseköğretime ayrılan kaynakların genel seyrini ortaya koyan bu verilerde, Ankara, İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri en fazla ödeneğe sahip kurumlar arasında yer aldı.

Açıklanan rakamlar; üniversitelerin öğrenci kapasitesi, akademik birimleri, sağlık hizmetleri ve araştırma faaliyetleri dikkate alınarak belirlendiği belirtildi.ankara-uni.jpg

Özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren ve köklü geçmişe sahip üniversiteler, 2025 yılında da bütçeden önemli pay aldı. Bu durum, söz konusu kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sağlık ve bilimsel araştırma alanlarındaki yükünü de yansıtıyor.

ZİRVEDE ANKARA ÜNİVERSİTESİ VAR

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı bütçe listesinde zirveye yerleşti. Toplam 14 milyar 680 milyon 940 bin TL’lik ödeneğiyle ilk sırada bulunan üniversite, sahip olduğu çok sayıda fakülte, araştırma merkezi ve sağlık uygulama hastaneleriyle dikkat çekiyor. Ayrılan bütçenin büyük bölümünün eğitim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için kullanılması öngörülüyor.

2025 ÜNİVERSİTE BÜTÇELERİ ŞU ŞEKİLDE

Ankara Üniversitesi: 14.680.940.000 TL

İstanbul Üniversitesi: 14.149.774.000 TL

Hacettepe Üniversitesi: 13.938.766.000 TL

Ege Üniversitesi: 12.586.655.000 TL

Gazi Üniversitesi: 12.314.502.000 TL

Dokuz Eylül Üniversitesi: 10.243.805.000 TL

İstanbul Üniversitesi: Cerrahpaşa: 9.769.318.000 TL

Atatürk Üniversitesi: 9.507.278.000 TL

Akdeniz Üniversitesi: 8.881.854.000 TL

Bursa Uludağ Üniversitesi: 8.846.584.000 TL

Selçuk Üniversitesi: 8.301.814.000 TL

Çukurova Üniversitesi: 8.210.916.000 TL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 7.859.052.000 TL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 7.858.596.000 TL

Marmara Üniversitesi: 7.605.153.000 TL

Fırat Üniversitesi: 7.567.213.000 TL

Erciyes Üniversitesi: 7.508.743.000 TL

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 7.503.198.000 TL

İnönü Üniversitesi: 7.245.506.000 TL

Dicle Üniversitesi: 6.985.460.000 TL

Pamukkale Üniversitesi: 6.845.683.000 TL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 6.820.943.000 TL

Necmettin Erbakan Üniversitesi: 6.697.771.000 TL

İstanbul Teknik Üniversitesi: 6.668.709.000 TL

Kocaeli Üniversitesi: 6.584.992.000 TL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 6.577.593.000 TL

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 6.562.761.000 TL

Gaziantep Üniversitesi: 6.532.783.000 TL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 6.326.248.000 TL

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 6.068.074.000 TL

Süleyman Demirel Üniversitesi: 6.055.233.000 TL

Mersin Üniversitesi: 5.935.719.000 TL

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 5.914.352.000 TL

Trakya Üniversitesi: 5.880.899.000 TL

Anadolu Üniversitesi: 5.562.726.000 TL

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: 5.299.795.000 TL

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 5.119.868.000 TL

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 4.802.592.000 TL

Harran Üniversitesi: 4.419.536.000 TL

Yıldız Teknik Üniversitesi: 4.404.476.000 TL

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 4.392.807.000 TL

Boğaziçi Üniversitesi: 4.235.942.000 TL

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: 4.220.070.000 TL

Balıkesir Üniversitesi: 4.065.633.000 TL

Sakarya Üniversitesi: 4.048.510.000 TL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 3.958.042.000 TL

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 3.937.527.000 TL

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 3.882.756.000 TL

Kırıkkale Üniversitesi: 3.682.529.000 TL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: 3.611.126.000 TL

Düzce Üniversitesi: 3.596.104.000 TL

Kafkas Üniversitesi: 3.125.080.000 TL

Recep Tayyıp Erdoğan Üniversitesi: 3.068.214.000 TL

Adıyaman Üniversitesi: 2.976.680.000 TL

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 2.971.394.000 TL

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2.960.362.000 TL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 2.941.637.000 TL

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 2.908.598.000 TL

Yozgat Bozok Üniversitesi: 2.848.192.000 TL

Karabük Üniversitesi: 2.761.153.000 TL

Afyon Kocatepe Üniversitesi: 2.759.846.000 TL

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 2.705.008.000 TL

Giresun Üniversitesi: 2.633.108.000 TL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: 2.597.170.000 TL

Kastamonu Üniversitesi: 2.511.770.000 TL

Eskişehir Teknik Üniversitesi: 2.479.797.000 TL

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 2.392.997.000 TL

Ordu Üniversitesi: 2.371.304.000 TL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi: 2.215.942.000 TL

Uşak Üniversitesi: 2.194.163.000 TL

Hitit Üniversitesi: 2.182.141.000 TL

Aksaray Üniversitesi: 2.131.164.000 TL

Bingöl Üniversitesi: 2.103.842.000 TL

Siirt Üniversitesi: 2.063.710.000 TL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 2.006.571.000 TL

Çankırı Karatekin Üniversitesi: 1.971.065.000 TL

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 1.967.808.000 TL

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 1.933.948.000 TL

Kırklareli Üniversitesi: 1.921.348.000 TL

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 1.872.987.000 TL

Mardin Artuklu Üniversitesi: 1.842.385.000 TL

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 1.836.163.000 TL

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 1.806.225.000 TL

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 1.762.219.000 TL

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 1.761.626.000 TL

Gebze Teknik Üniversitesi: 1.759.204.000 TL

Batman Üniversitesi: 1.754.053.000 TL

Amasya Üniversitesi: 1.732.664.000 TL

Muş Alparslan Üniversitesi: 1.678.285.000 TL

Sinop Üniversitesi: 1.676.326.000 TL

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 1.672.453.000 TL

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi: 1.657.124.000 TL

Bartın Üniversitesi: 1.635.416.000 TL

Yalova Üniversitesi: 1.611.447.000 TL

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 1.543.849.000 TL

Gümüşhane Üniversitesi: 1.541.632.000 TL

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 1.504.601.000 TL

Bitlis Eren Üniversitesi: 1.501.833.000 TL

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 1.499.089.000 TL

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 1.429.459.000 TL

Trabzon Üniversitesi: 1.390.610.000 TL

Konya Teknik Üniversitesi: 1.330.836.000 TL

Iğdır Üniversitesi: 1.329.263.000 TL

Bayburt Üniversitesi: 1.321.713.000 TL

Bursa Teknik Üniversitesi: 1.319.359.000 TL

Artvin Çoruh Üniversitesi: 1.283.699.000 TL

Munzur Üniversitesi: 1.278.681.000 TL

Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi: 1.241.914.000 TL

İskenderun Teknik Üniversitesi: 1.232.459.000 TL

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 1.166.013.000 TL

Ardahan Üniversitesi: 1.141.943.000 TL

Galatasaray Üniversitesi: 1.099.050.000 TL

Hakkari Üniversitesi: 1.087.187.000 TL

Samsun Üniversitesi: 1.068.335.000 TL

İzmir Bakırçay Üniversitesi: 996.127.000 TL

İzmir Demokrasi Üniversitesi: 993.410.000 TL

Türk Alman Üniversitesi: 979.443.000 TL

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: 969.568.000 TL

Şırnak Üniversitesi: 960.926.000 TL

Abdullah Gül Üniversitesi: 941.575.000 TL

Erzurum Teknik Üniversitesi: 904.704.000 TL

Kayseri Üniversitesi: 879.465.000 TL

Tarsus Üniversitesi: 804.921.000 TL

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi: 697.435.000 TL

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi: 604.926.000 TL

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi: 590.851.000 TL

