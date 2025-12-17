2025 yılı üniversite bütçeleri belli oldu: O üniversiteler zirvede yer aldı
2025 yılına ait devlet üniversitelerinin bütçe dağılımları açıklandı. Yükseköğretime ayrılan kaynakların genel seyrini ortaya koyan bu verilerde, Ankara, İstanbul ve Hacettepe üniversiteleri en fazla ödeneğe sahip kurumlar arasında yer aldı.
Açıklanan rakamlar; üniversitelerin öğrenci kapasitesi, akademik birimleri, sağlık hizmetleri ve araştırma faaliyetleri dikkate alınarak belirlendiği belirtildi.
Özellikle büyükşehirlerde faaliyet gösteren ve köklü geçmişe sahip üniversiteler, 2025 yılında da bütçeden önemli pay aldı. Bu durum, söz konusu kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sağlık ve bilimsel araştırma alanlarındaki yükünü de yansıtıyor.
ZİRVEDE ANKARA ÜNİVERSİTESİ VAR
Ankara Üniversitesi, 2025 yılı bütçe listesinde zirveye yerleşti. Toplam 14 milyar 680 milyon 940 bin TL’lik ödeneğiyle ilk sırada bulunan üniversite, sahip olduğu çok sayıda fakülte, araştırma merkezi ve sağlık uygulama hastaneleriyle dikkat çekiyor. Ayrılan bütçenin büyük bölümünün eğitim kalitesinin artırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için kullanılması öngörülüyor.
2025 ÜNİVERSİTE BÜTÇELERİ ŞU ŞEKİLDE
Ankara Üniversitesi: 14.680.940.000 TL
İstanbul Üniversitesi: 14.149.774.000 TL
Hacettepe Üniversitesi: 13.938.766.000 TL
Ege Üniversitesi: 12.586.655.000 TL
Gazi Üniversitesi: 12.314.502.000 TL
Dokuz Eylül Üniversitesi: 10.243.805.000 TL
İstanbul Üniversitesi: Cerrahpaşa: 9.769.318.000 TL
Atatürk Üniversitesi: 9.507.278.000 TL
Akdeniz Üniversitesi: 8.881.854.000 TL
Bursa Uludağ Üniversitesi: 8.846.584.000 TL
Selçuk Üniversitesi: 8.301.814.000 TL
Çukurova Üniversitesi: 8.210.916.000 TL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 7.859.052.000 TL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 7.858.596.000 TL
Marmara Üniversitesi: 7.605.153.000 TL
Fırat Üniversitesi: 7.567.213.000 TL
Erciyes Üniversitesi: 7.508.743.000 TL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: 7.503.198.000 TL
İnönü Üniversitesi: 7.245.506.000 TL
Dicle Üniversitesi: 6.985.460.000 TL
Pamukkale Üniversitesi: 6.845.683.000 TL
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: 6.820.943.000 TL
Necmettin Erbakan Üniversitesi: 6.697.771.000 TL
İstanbul Teknik Üniversitesi: 6.668.709.000 TL
Kocaeli Üniversitesi: 6.584.992.000 TL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 6.577.593.000 TL
Karadeniz Teknik Üniversitesi: 6.562.761.000 TL
Gaziantep Üniversitesi: 6.532.783.000 TL
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 6.326.248.000 TL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 6.068.074.000 TL
Süleyman Demirel Üniversitesi: 6.055.233.000 TL
Mersin Üniversitesi: 5.935.719.000 TL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi: 5.914.352.000 TL
Trakya Üniversitesi: 5.880.899.000 TL
Anadolu Üniversitesi: 5.562.726.000 TL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi: 5.299.795.000 TL
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi: 5.119.868.000 TL
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 4.802.592.000 TL
Harran Üniversitesi: 4.419.536.000 TL
Yıldız Teknik Üniversitesi: 4.404.476.000 TL
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 4.392.807.000 TL
Boğaziçi Üniversitesi: 4.235.942.000 TL
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi: 4.220.070.000 TL
Balıkesir Üniversitesi: 4.065.633.000 TL
Sakarya Üniversitesi: 4.048.510.000 TL
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 3.958.042.000 TL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: 3.937.527.000 TL
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 3.882.756.000 TL
Kırıkkale Üniversitesi: 3.682.529.000 TL
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: 3.611.126.000 TL
Düzce Üniversitesi: 3.596.104.000 TL
Kafkas Üniversitesi: 3.125.080.000 TL
Recep Tayyıp Erdoğan Üniversitesi: 3.068.214.000 TL
Adıyaman Üniversitesi: 2.976.680.000 TL
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 2.971.394.000 TL
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 2.960.362.000 TL
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 2.941.637.000 TL
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 2.908.598.000 TL
Yozgat Bozok Üniversitesi: 2.848.192.000 TL
Karabük Üniversitesi: 2.761.153.000 TL
Afyon Kocatepe Üniversitesi: 2.759.846.000 TL
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 2.705.008.000 TL
Giresun Üniversitesi: 2.633.108.000 TL
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: 2.597.170.000 TL
Kastamonu Üniversitesi: 2.511.770.000 TL
Eskişehir Teknik Üniversitesi: 2.479.797.000 TL
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 2.392.997.000 TL
Ordu Üniversitesi: 2.371.304.000 TL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi: 2.215.942.000 TL
Uşak Üniversitesi: 2.194.163.000 TL
Hitit Üniversitesi: 2.182.141.000 TL
Aksaray Üniversitesi: 2.131.164.000 TL
Bingöl Üniversitesi: 2.103.842.000 TL
Siirt Üniversitesi: 2.063.710.000 TL
İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 2.006.571.000 TL
Çankırı Karatekin Üniversitesi: 1.971.065.000 TL
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 1.967.808.000 TL
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 1.933.948.000 TL
Kırklareli Üniversitesi: 1.921.348.000 TL
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: 1.872.987.000 TL
Mardin Artuklu Üniversitesi: 1.842.385.000 TL
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 1.836.163.000 TL
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: 1.806.225.000 TL
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 1.762.219.000 TL
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 1.761.626.000 TL
Gebze Teknik Üniversitesi: 1.759.204.000 TL
Batman Üniversitesi: 1.754.053.000 TL
Amasya Üniversitesi: 1.732.664.000 TL
Muş Alparslan Üniversitesi: 1.678.285.000 TL
Sinop Üniversitesi: 1.676.326.000 TL
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: 1.672.453.000 TL
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi: 1.657.124.000 TL
Bartın Üniversitesi: 1.635.416.000 TL
Yalova Üniversitesi: 1.611.447.000 TL
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 1.543.849.000 TL
Gümüşhane Üniversitesi: 1.541.632.000 TL
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: 1.504.601.000 TL
Bitlis Eren Üniversitesi: 1.501.833.000 TL
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi: 1.499.089.000 TL
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: 1.429.459.000 TL
Trabzon Üniversitesi: 1.390.610.000 TL
Konya Teknik Üniversitesi: 1.330.836.000 TL
Iğdır Üniversitesi: 1.329.263.000 TL
Bayburt Üniversitesi: 1.321.713.000 TL
Bursa Teknik Üniversitesi: 1.319.359.000 TL
Artvin Çoruh Üniversitesi: 1.283.699.000 TL
Munzur Üniversitesi: 1.278.681.000 TL
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi: 1.241.914.000 TL
İskenderun Teknik Üniversitesi: 1.232.459.000 TL
Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 1.166.013.000 TL
Ardahan Üniversitesi: 1.141.943.000 TL
Galatasaray Üniversitesi: 1.099.050.000 TL
Hakkari Üniversitesi: 1.087.187.000 TL
Samsun Üniversitesi: 1.068.335.000 TL
İzmir Bakırçay Üniversitesi: 996.127.000 TL
İzmir Demokrasi Üniversitesi: 993.410.000 TL
Türk Alman Üniversitesi: 979.443.000 TL
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: 969.568.000 TL
Şırnak Üniversitesi: 960.926.000 TL
Abdullah Gül Üniversitesi: 941.575.000 TL
Erzurum Teknik Üniversitesi: 904.704.000 TL
Kayseri Üniversitesi: 879.465.000 TL
Tarsus Üniversitesi: 804.921.000 TL
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi: 697.435.000 TL
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi: 604.926.000 TL
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi: 590.851.