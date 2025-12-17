Son Dakika | Tuzla'da tersanede gemi yangını

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul'un Tuzla ilçesinde tersaneler bölgesinde demirli, hayvan yemi yüklü olan gemide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İşçi yaralanmaları ve ölümleri ile sık sık gündeme gelen Tuzla tersaneler bölgesinden yine kötü haber geldi. Bu defa hayvan yemi yüklü olan gemide yangın çıktı. Yaşam alanında başlayan yangının diğer katlara da sıçradığı bilgisi edinildi.

Yangının ardından ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.

istanbul-tuzlada-tersanede-gemide-yang-1067280-316703-1.jpg

istanbul-tuzlada-tersanede-gemide-yang-1067251-316703.jpg

istanbul-tuzlada-tersanede-gemide-yang-1067281-316703.jpg

istanbul-tuzlada-tersanede-gemide-yang-1067250-316703.jpg

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Türkiye
Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı
Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı
Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama
Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor