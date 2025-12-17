Son Dakika | Tuzla'da tersanede gemi yangını
Son dakika haberi... İstanbul'un Tuzla ilçesinde tersaneler bölgesinde demirli, hayvan yemi yüklü olan gemide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İşçi yaralanmaları ve ölümleri ile sık sık gündeme gelen Tuzla tersaneler bölgesinden yine kötü haber geldi. Bu defa hayvan yemi yüklü olan gemide yangın çıktı. Yaşam alanında başlayan yangının diğer katlara da sıçradığı bilgisi edinildi.
Yangının ardından ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.
