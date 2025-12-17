CHP'den KYK burs ve kredilerinin artışına ilişkin kanun teklifi

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye'de derinleşen yoksulluk ve artan yaşam maliyetlerinin üniversite öğrencileri üzerindeki etkisine dikkat çekerek bir yasa teklifi hazırladı. Avşar, mevcut burs ve kredi miktarlarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığını belirterek, bu ödemelerin asgari ücrete endekslenmesini önerdi.

Kanun teklifinin gerekçesinde yoksulluğun kitlesel bir sosyal krize dönüştüğünü vurgulayan Avşar, TÜİK verilerine atıfta bulundu. Türkiye’de en az 17 milyon 821 bin yurttaşın en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu ifade eden Avşar, hane halkı tüketim harcamalarının bir yıl içinde 24 bin TL'den 45 bin TL seviyelerine çıktığını kaydetti.

KYK zammı için Meclis'e yürümek isteyen öğrencilere müdahale: 10 öğrenci gözaltına alındı

OKUMA MALİYETİ VE NİTELİKLİ EĞİTİM RİSKİ

Büyükşehirlerdeki yaşam maliyetlerinin öğrencileri eğitimden kopararak çalışmaya zorladığını belirten Avşar, "Söz konusu maliyetler öğrencilerin büyük bir kısmını çalışmaya sevk etmektedir. Böylece nitelikli eğitim alma ve kişisel becerilerini geliştirme konusunda öğrencilerimiz geri kalmaktadır. Bu durum, burs ve kredi miktarlarının makul düzeyde artırılmasını zorunlu kılmaktadır." dedi.

ÖNERİLEN YENİ KYK ORANLARI

CHP'li Avşar’ın hazırladığı teklife göre, öğrenim kredisi ve burs miktarlarının net asgari ücret üzerinden, önlisans ve lisans öğrencileri için asgari ücretin 1/3’ü (üçte biri) oranında, yüksek lisans öğrencileri için asgari ücretin 1/2’si (yarısı) oranında, doktora öğrencileri için asgari ücretin 3/4’ü (dörtte üçü) oranında belirlenmesi önerildi.

Hali hazırda 3 bin ile 9 bin TL arasında değişen ödemelerin bu yöntemle öğrencilerin alım gücünü koruyacak seviyeye çekilmesi hedefleniyor.