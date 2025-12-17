CHP'den KYK burs ve kredilerinin artışına ilişkin kanun teklifi

CHP'den KYK burs ve kredilerinin artışına ilişkin kanun teklifi
Yayınlanma:
CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, yükseköğrenim öğrencilerinin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek amacıyla KYK burs ve öğrenim kredilerinin asgari ücret artış oranına endekslenmesini öngören kanun teklifi verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Türkiye'de derinleşen yoksulluk ve artan yaşam maliyetlerinin üniversite öğrencileri üzerindeki etkisine dikkat çekerek bir yasa teklifi hazırladı. Avşar, mevcut burs ve kredi miktarlarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak kaldığını belirterek, bu ödemelerin asgari ücrete endekslenmesini önerdi.

cem-avsar.jpg

Kanun teklifinin gerekçesinde yoksulluğun kitlesel bir sosyal krize dönüştüğünü vurgulayan Avşar, TÜİK verilerine atıfta bulundu. Türkiye’de en az 17 milyon 821 bin yurttaşın en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu ifade eden Avşar, hane halkı tüketim harcamalarının bir yıl içinde 24 bin TL'den 45 bin TL seviyelerine çıktığını kaydetti.

KYK zammı için Meclis'e yürümek isteyen öğrencilere müdahale: 10 öğrenci gözaltına alındıKYK zammı için Meclis'e yürümek isteyen öğrencilere müdahale: 10 öğrenci gözaltına alındı

OKUMA MALİYETİ VE NİTELİKLİ EĞİTİM RİSKİ

Büyükşehirlerdeki yaşam maliyetlerinin öğrencileri eğitimden kopararak çalışmaya zorladığını belirten Avşar, "Söz konusu maliyetler öğrencilerin büyük bir kısmını çalışmaya sevk etmektedir. Böylece nitelikli eğitim alma ve kişisel becerilerini geliştirme konusunda öğrencilerimiz geri kalmaktadır. Bu durum, burs ve kredi miktarlarının makul düzeyde artırılmasını zorunlu kılmaktadır." dedi.

ÖNERİLEN YENİ KYK ORANLARI

CHP'li Avşar’ın hazırladığı teklife göre, öğrenim kredisi ve burs miktarlarının net asgari ücret üzerinden, önlisans ve lisans öğrencileri için asgari ücretin 1/3’ü (üçte biri) oranında, yüksek lisans öğrencileri için asgari ücretin 1/2’si (yarısı) oranında, doktora öğrencileri için asgari ücretin 3/4’ü (dörtte üçü) oranında belirlenmesi önerildi.

Hali hazırda 3 bin ile 9 bin TL arasında değişen ödemelerin bu yöntemle öğrencilerin alım gücünü koruyacak seviyeye çekilmesi hedefleniyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Türkiye
Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı
Varil içinde ölü bulunan muhtar hakkında acı gerçek ortaya çıktı
Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama
Türkiye ve Lübnan arasında diplomatik kriz iddiası: Bakanlıktan açıklama
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor
Yeşilçam efsanesinin öldüğü kazada ilk duruşma günü belli oldu: 6 yıla kadar hapsi isteniyor