KYK zammı için Meclis'e yürümek isteyen öğrencilere müdahale: 10 öğrenci gözaltına alındı

Öğreniciler, KYK burslarının asgari ücretin yarısıyla eşitlenmesi için topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine teslim etmek için Meclis'e yürümek istedi. Polisin müdahale ettiği yürüyüşte 18 yaşından küçük 10 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrenciler KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle 20 bin imza topladı.

Topladıkları imzayı Meclis'te milletvekillerine ulaştırmak için yürüyen öğrenciler polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Farklı illerden Ankara’ya gelen Öğrenci Kolektifleri üyesi öğrenciler, KYK burslarının asgari ücretin yarısına eşitlenmesi talebiyle Konur Sokak’ta bir araya geldi.

20 BİN İMZAYI VERMEK İÇİN YÜRÜDÜLER

"İnsanaca yaşamak istiyoruz" pankartı açan öğrenciler, topladıkları 20 bin imzayı milletvekillerine vermek amacıyla TBMM'ye yürümek istedi.

Polis, öğrencilerin Sakarya Caddesi'ne kadar yürümesine izin verdi. Yürüyüş boyunca, “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Sağlık hakkımız engellenemez” ve “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganı atan öğrenciler, Sakarya Caddesi’nden Meclis’e doğru devam etmek istedi.

10 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Yürüyüşe izin vermeyen polis, öğrencilere müdahale etti. Bazı öğrenciler biber gazından etkilenirken, biri 18 yaşından küçük, 10 öğrencinin gözalına alındığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polisin müdahale ederek gözaltına aldığı öğrencilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.

