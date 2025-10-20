Üç harfli marketlerde iş yükü krizi: Çalışma saatleri uzatılıyor

Yayınlanma:
Türkiye genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde, özellikle lise ve üniversite çağındaki genç çalışanların yaşadığı düşük ücret ve günde 10 saati aşan mesai koşulları yeniden gündeme geldi. Üç harfli bir market zincirinin çalışma saatlerini uzatma kararı aldığı öğrenildi.

Türkiye genelinde yaygın olarak faaliyet gösteren zincir marketlerde çalışan işçilerin yaşadığı ağır mesai koşulları, son günlerde sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Özellikle geçimlerini sağlamak için bu marketlerde çalışan gençlerin maruz kaldığı düşük ücretler ve uzun mesai saatleri sektördeki mağduriyetleri artırıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çalışanların karşı karşıya kaldığı aşırı iş yükünün somut bir kanıtı oldu. Türkiye’nin önde gelen bir market zincirinde görev yapan bir kadın kasiyerin, yoğun mesai nedeniyle bitkin düşerek işini sürdürememesi büyük yankı uyandırmıştı. Kısa süre sonra yayılan benzer bir videoda ise başka bir market çalışanının çalışma sırasında fenalaşarak yere yığıldığı görülmüştü.

10 SAATİ AŞAN MESAİ VE SAĞLIK SORUNLARI

Market çalışanları, özellikle büyük şehirlerde günde 10 saati aşan mesai sürelerinden ve asgari ücret düzeyindeki maaşlardan şikayet ediyor. Sosyal medya platformlarında dile getirilen mesajlarda, birçok personelin yoğun tempoya rağmen yeterli dinlenme fırsatı bulamadığı ve uzun süre ayakta kalma, kasa başında veya reyonda görev yapma gibi nedenlerle çeşitli sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ UZATILIYOR

Sektördeki rekabetin artmasıyla birlikte, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce şubesi bulunan üç harfli bir market zincirinin ise çalışma saatlerini uzatma kararı aldığı öğrenildi. Bu kararla birlikte mevcut personelin mesai süreleri daha da uzatılmış oldu. Marketin bu hamlesi, zaten ağır şartlarda çalışan personelin yükünü daha da artıracağı gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepki topladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

