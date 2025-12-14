Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu

CHP tarafından yapılan açıklamada, partinin yeni dönem stratejisi ve "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu"nun detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte yeni yapılanmanın gerekçeleri, görev alacak isimler ve çalışma takvimi:

YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN GEREKÇESİ: İCRACI POLİTİKA VURGUSU

CHP tarafından 2 yıldır uygulanan Gölge Bakanlık yapılanması; Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlaması üzerine yeni bir modele dönüştürüldü. Yapılan açıklamada, bu dönüşümün bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, "yeni ve icracı bir yapı" oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve bunları kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturuldu.

CAO YÜRÜTME KURULU VE GÖREV DAĞILIMI

CAO Yürütme Kurulu’nda görev yapacak isimler ve sorumlu oldukları politika alanları şu şekilde belirlendi:

Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale

Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota

İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen

Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla ayrıca bir "Koordinasyon Kurulu" teşkil edildi. Bu kurulda şu isimler yer aldı:

Bülent Tezcan (Genel Koordinatör)

Emine Uçak

Ece Güner

PARTİ MECLİSİ DIŞINDAN İKİ YENİ İSİM

CAO Yürütme Kurulu’nda, parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni ismin yer alması dikkat çekti. Bu isimler şu şekilde açıklandı:

Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Emekli Koramiral Atilla Kezek

Tarım Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

Açıklamada, tüm Politika Kurulu Başkanlarının kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına başkanlık edeceği ifade edildi.

İLK TOPLANTI 16 ARALIK'TA YAPILACAK

CAO Yürütme Kurulu'nun çalışma usulü de belirlendi. Kurul, iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanacak. Toplantılarda Genel Başkan Özel’e; Politika Kurulu Başkanlarının yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan eşlik edecek.

Yeni oluşturulan CAO Yürütme Kurulu, ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirecek.