Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu
CHP tarafından yapılan açıklamada, partinin yeni dönem stratejisi ve "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu"nun detayları kamuoyu ile paylaşıldı. İşte yeni yapılanmanın gerekçeleri, görev alacak isimler ve çalışma takvimi:
YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN GEREKÇESİ: İCRACI POLİTİKA VURGUSU
CHP tarafından 2 yıldır uygulanan Gölge Bakanlık yapılanması; Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlaması üzerine yeni bir modele dönüştürüldü. Yapılan açıklamada, bu dönüşümün bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, "yeni ve icracı bir yapı" oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve bunları kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturuldu.
CAO YÜRÜTME KURULU VE GÖREV DAĞILIMI
CAO Yürütme Kurulu’nda görev yapacak isimler ve sorumlu oldukları politika alanları şu şekilde belirlendi:
- Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz
- Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun
- Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale
- Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç
- Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota
- İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan
- Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen
- Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş
- Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek
- Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala
- Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe
- Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu
- Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu
- Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün
KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla ayrıca bir "Koordinasyon Kurulu" teşkil edildi. Bu kurulda şu isimler yer aldı:
- Bülent Tezcan (Genel Koordinatör)
- Emine Uçak
- Ece Güner
PARTİ MECLİSİ DIŞINDAN İKİ YENİ İSİM
CAO Yürütme Kurulu’nda, parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni ismin yer alması dikkat çekti. Bu isimler şu şekilde açıklandı:
- Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Emekli Koramiral Atilla Kezek
- Tarım Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu
Açıklamada, tüm Politika Kurulu Başkanlarının kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına başkanlık edeceği ifade edildi.
İLK TOPLANTI 16 ARALIK'TA YAPILACAK
CAO Yürütme Kurulu'nun çalışma usulü de belirlendi. Kurul, iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında toplanacak. Toplantılarda Genel Başkan Özel’e; Politika Kurulu Başkanlarının yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan eşlik edecek.
Yeni oluşturulan CAO Yürütme Kurulu, ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirecek.