Kabine Saray'da toplanıyor! Masada neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından yarın (15 Aralık Pazartesi) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Saray'da bir araya gelecek. Toplantının en sıcak başlıklarını, siyasetin gündemindeki "yeni süreç" tartışmaları, hayat pahalılığının gölgesinde şekillenen ekonomi politikaları ve dış politikadaki gelişmeler oluşturacak.

Saray'da gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündem maddesi, kamuoyunda ve siyaset kulislerinde tartışılan "yeni süreç" olacak. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyondan çıkacak raporun detayları ve bu rapor doğrultusunda atılabilecek adımlar Kabine üyeleri tarafından masaya yatırılacak.

EKONOMİ POLİTİKALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Yurttaşın en önemli gündemi olan ekonomi de Kabine'nin öncelikli başlıkları arasında. Toplantıda yılın genel bir değerlendirmesi yapılırken, gözler gelecek planlamasına çevrilecek. Bu çerçevede 2026 yılına dair izlenecek ekonomi politikaları ve hedefler konuşulacak.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN YANSIMALARI

Dış politika gündeminde ise Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler öne çıkıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan’daki zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin yansımaları toplantıda ele alınacak.

Erdoğan'dan patronlara asgari ücret mesajıErdoğan'dan patronlara asgari ücret mesajı

KARADENİZ VE SURİYE HATTINDA SON DURUM

Toplantıda, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için atılabilecek diplomatik adımlar ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği gibi kritik konular değerlendirilecek. Ayrıca sınır ötesindeki hareketlilik de gündemde olacak; Suriye sahasında yaşanan son gelişmeler ve sahadaki durum Kabine'de detaylıca görüşülecek.

