Lokantalarda restoranlarda çay içenler dikkat! Boyalı çay kullanımı zirve yaptı

Son haftalarda gıda güvenliği ihlalleri zirve yaparken yaşanan gıda skandalları vatandaşlarda paniğe yol açıyor. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan bir tehlikeye dikkat çekerken "Türkiye restoranlarının yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanıldığını gözlemliyoruz” açıklamasında bulundu.

Arslan, çay atıklarının granül hale getirilip boya katılarak, yeninden piyasa sürüldüğünü, ‘Su kat sat’ yöntemiyle çayın saatlerce demli görünmesi ve tadının değişmeyip, zincir kafeler ve marketlerde poşet çay olarak satıldığını ifade etti.

“Çay tarımı 205 bin üreticisi olan, 1 milyon aileyi ilgilendiren önemli bir tarım ürünüdür" sözlerini sarf eden Arslan, "Sudan sonra ikinci içeceğimiz çaydır. Ama maalesef Türkiye'deki zincir kafeteryalar ve restoranlarda boyalı çay kullanıldığını hepimiz aşikar biliyoruz. Bu çayların özelliği ne? Doğu Karadeniz'de yetiştirmiş olduğumuz çayların atıklarının granül hale getirilerek boya katılmasıyla özellikle demlik poşetlerde ticari çay olarak kafeteryalara sunulmasıdır. Bunlar raflarda çok fazla görünmediği için denetimden de kaçabiliyor." ifadelerini kullandı.

“KAFE VE RESTORANLAR BU ÇAYI TERCİH EDİYORLAR”

Türkiye’de restoranların yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanıldığını belirten Arslan, sözlerinin devamında “Bu yüzde 60-70’lik oran, 240 bin ton civarında olan Türkiye’nin yıllık kuru çay tüketiminin maalesef yüzde 35’ini eline almış durumda. Ve her geçen gün bu boyalı çaylarla ilgili damak tadı üzerine bu rakam yukarıya doğru çıkacak. Boyalı çayların anlaşılması, Rize çayını bilen bir insanın boyalı çay içtiğinde hemen fark etmesiyle mümkündür. Ama gençlik üzerinde boyalı çaylar bir damak tadı oluşturdu. Dolayısıyla kaliteli çayın ne olduğunu bilmeyen ağız tadımız, boyalı çayı da anlayamayabilir" ifadelerine yer verdi.

Arslan, açıklamasında "Çayın atıkları hava kırıcıyla granül haline getirilip boya katılıyor. Bu özellikle poşet demliklere konuluyor. Çünkü poşetin içini gözle göremiyorsunuz. Bu çaylar 5 kiloluk kutularda ticari çay olarak kafe ve restoranlara çok yoğun bir şekilde satılıyor. Çünkü kaliteli bir Rize çayının 280-300 TL fiyatı vardır. Kaliteli bir Rize çayından 1 kilodan, örneğin 300 bardak çay çıkarabiliyorken, boyalı çaydan binlerce bardak çay çıkarabiliyorsunuz. Yani su katıp her su kattığınızda yine dem verecektir. Bu, kafeler ve restoranlar için çok önemli bir haksız kazanç olduğu için, kafe ve restoranlar bu çayı tercih ediyorlar” sözlerini sarf etti.

"İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ RİSKLERİ VAR"

“Söylediğimiz gibi bu boyalı çayın insan sağlığı açısından çok önemli riskleri var. Çiftçinin de çok büyük ekonomik kayıpları var. Evet, her görünen çayın sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Şimdi Rize’deki çay fabrikalarımızın dışında, il dışında paketlemeler kurulduğunu gözlemliyoruz. Ne olduğu belli olmayan çaylarla harmanlanarak boya katılarak bir sektör haline gelmiş.” ifadelerine yer veren Arslan, “Ben sosyal medyadan birçok çay markasını takip ediyorum. Onlara yazıyorum, ‘Fabrikanız Rize’de nerede?’ Biz bu cevapları veremeyiz, işte ‘ticari sırdır’ gibi cevaplar alıyorum. Bu kişiler, Rize çayıyla alakası olmayan, sadece Rize’den çöplere ulaşarak başka illerde paketleme ve poşetleme yapıp ülkemizin çay piyasasında önemli derecede bir alanı gasp etmiş durumdalar” dedi.

Söz konusu açıklamanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, pek çok işletmeden numune aldı.