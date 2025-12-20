Sadettin Saran'ın uçağı İstanbul'a indi

Sadettin Saran'ın uçağı İstanbul'a indi
Son dakika... Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ifade vermek için Milano'dan yola çıkan özel uçağı İstanbul'a indi. Saran'ın adliyeye bugün sabah 10.00'da gitmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. Fenerbahçe'nin basketbol maçı nedeniyle Milano'da olan Sadettin Saran özel uçağıyla İstanbul'a geldi.

KULÜP TARAFTARI VE YÖNETİCİLERİ HAVALİMANINDA

İfade vermek için İstanbul'a gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı Fenerbahçe yöneticileri ve kulüp personeli kalabalık bir kadroyla Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya geldi. Aynı zamanda havalimanı çevresinde çok sayıda Fenerbahçe taraftarı da Saran'ı karşılamak için alandaydı.

Saran hakkında herhangi bir gözaltı veya tutuklama kararı bulunmuyor.

AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan Sadettin Saran tezahürat yapan taraftarları selamladıktan sonra aracına binerek alandan ayrıldı. "Teşekkürler iyi ki varsınız" diyen Saran açıklama yapmadı.

NE OLMUŞTU

Sadettin Saran, konuyla ilgili Sözcü'ye yaptığı açıklamada, ''Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim ve ifademi vereceğim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum'' demişti.

Öte yandan Saran’a yöneltilen suçlamaların “uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” olduğu beliritlmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

