Binlercesi dolu şekilde bir iş yerinden çıktı: Adli işlem yapıldı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir iş yerinde 12 bin 920 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

BİR İŞ YERİNDEN 12 BİN 920 ADET ELE GEÇİRİLDİ

Polis, Rıza Efendi Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada 12 bin 920 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

ADLİ İŞLEM YAPILDI

İş yeri sahibi C.H. ve iş yerinde bulunan N.H. hakkında ‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

