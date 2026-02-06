Otomobil bir anda alev topuna döndü: 3 kişi son anda kurtuldu

Yayınlanma:
Adana’nın Ceyhan ilçesinde hareket halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Meydana gelen yangında, 3 kişi hafif yaralandı.

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi, Seyit Ahmet Arvasi Bulvarı'nda ilerleyen Mustafa İ. kontrolündeki otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişi araçtan indi.

3 KİŞİ YARALANDI!

Bu sırada araçta, küçük çaplı patlama meydana gelirken 3 kişi hafif yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

whatsapp-image-2026-02-06-at-18-52-44.jpeg

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

