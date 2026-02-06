Migros depo işçilerine bir kez daha polis müdahalesi: Onlarca kişi gözaltına alındı

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 23 Ocak'ta iş bırakma eylemine başlayan Migros depo işçileri, bir kez daha Tuncay Özilhan'ın evi önünde bir araya geldi.

İstanbul Beykoz'daki eylem öncesinde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

"ÖLÜM KORKUSUYLA UYUMAK NEDİR BİLİYOR MUSUN?"

Saygı duruşu ile başlayan eylem için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, bir depo işçisi Özilhan'a seslenerek şu sözleri sarf etti:

"6 Şubat’ta deprem oldu ya, benim deprem olmadan depremim oldu. Oturduğum evin merdivenleri ayrık. Deprem olmadan da ölebilirim. Sen her gün ölüm korkusuyla uyumak nedir biliyor musun?"

Sezgin Tanrıkulu: Bu soğukta Migros işçilerini mağdur etmeyin

"BURADAKİ TALEPLER MİLYONLARCA İŞÇİSİNİN TALEBİ"

Depo, Liman, Tersane Ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) Başkanı Neslihan Acar ise şöyle konuştu:

"Buradaki arkadaşlarımız defalarca yönetime sorunlar çözülsün diye gitti eylemler yaptı. Bu talepler sadece buradaki işçilerin talebi değil milyonlarca işçinin talepleri. Bunların o büyük dünyalarında 'geçinemiyoruz' diye bir kavram yok. Bunlarda para o kadar çok ki işçinin dünyasını anlayamazlar. Üç gündür telefonlarımız susmuyor, ‘direnin umudumuz sizde’ diyorlar."

İŞÇİLERE POLİS MÜDAHALESİ

Emekçilerin ve sendikacıların açıklamalarının ardından çevik kuvvet ekipleri eyleme müdahale etti.

DGD-Sen'den yapılan açıklamada, ablukada 60 Migros depo işçisinin gözaltına alındığı ve basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmediği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar'ın da olduğu öğrenildi.

DGD-Sen avukatı Saruhan Efe Kadaifçi ekiplere, "Ben avukatlarıyım, gözaltında yaklama işlemleri yapılırken yanlarında olamıyorum, nasıl oluyor bu?" şeklinde tepki gösterdi.