Karabük'te köy yangını: 4 ev ve bir ahır kül oldu

Yayınlanma:
Karabük'ün Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde çıkan ve 4 evi küle çeviren yangında bir ahır ve traktör yanarken, 2 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Doğanlar köyünde sabahın erken saatlerinde çıkan yangın, büyük bir maddi hasara ve can kaybına yol açtı. Saat 05.00 sıralarında başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak bitişikteki yapıları etkisi altına aldı.

ahir-2.jpg

ALEVLER KOMŞU EVLERE SIÇRADI

Yangın, ilk olarak 67 yaşındaki Kenan Kayabaşı’na ait ahşap evde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler; Şükrü Yerlikaya, Mehmet Kayabaşı ve Mevlüt Tunay’a ait ahşap evler ile Yaşar Yüksel’e ait ahıra sirayet etti. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Ovacık ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

ahir-1.jpg

2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangın sonrası acı tablo ortaya çıktı: 4 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bir ahır ve içerisindeki bir traktör kül olurken, ahırda mahsur kalan 2 büyükbaş hayvan maalesef yanarak can verdi.

Ankara’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybettiAnkara’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede teknik inceleme başlattı.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

