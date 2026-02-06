Ankara’da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beycik Köyü'nde akşam saatlerinde üç katlı bir evde çıkan yangın trajik bir ölümle sonuçlandı.

ÜÇ KATLI BİNANIN EN ÜST KATINDA BAŞLADI

Yangın, saat 17.30 sıralarında, köydeki üç katlı bir konutun en üst katında başladı. Evden yükselen alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

56 YAŞINDAKİ H.M. CANSIZ OLARAK BULUNDU

İtfaiye ekipleri, kısa sürede tüm katı saran alevlere müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yanan dairede yaptığı aramada, içeride mahsur kalan 56 yaşındaki H.M.'nin cansız bedeni bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında hayatını kaybeden H.M.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından adli makamlara teslim edildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.