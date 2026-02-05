Erdoğan’ın imzasıyla imara açılmıştı: Bir orman yangını daha ranta dönüştü

İzmir'de geçtiğimiz yaz çıkan büyük bir orman yangınının ardından, yanan alanın imara açılması ve özelleştirilmesi tepkilere neden oldu. Yanan ormanlık bölge, ticaret ve konut alanı olarak yapılaşmaya açıldı. Bölge 6,2 milyar TL'ye ihale edildi.

YANGIN, İMAR, İHALE

İzmir'in Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerini etkileyen Yamanlar Dağı'nda ağustos 2024'te çıkan yangında 1.600 hektarlık ormanlık alan yok oldu. Yangın sonrası 375 hektarlık bir bölüm, Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkarıldı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na devredilerek imara açıldı.

Yangın mevsimi yaklaştı: 5’li çeteye komşu orman imara açıldı

6,2 MİLYAR LİRAYA TİCARET VE KONUT ALANI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Bayraklı Şehir Hastanesi üzerinde bulunan iki parseli ticaret ve konut alanı olarak satışa çıkardı. Sözcü’deki habere göre 26 Aralık 2025'te düzenlenen ihaleye üç şirket katıldı. İhaleyi 6 milyar 161 milyon 61 bin lira teklifle En-Ez İnşaat-SRL İnşaat Ortaklığı kazandı.

AKP'li belediyeden itiraf gibi 'imar planı' açıklaması: Mahkeme kararını görmezden geldi!

BELEDİYE MECLİSİNDE TARTIŞILDI

Konu Karşıyaka Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. CHP'li üye Sedredil Coşkuner, "Cumhurbaşkanı’nın genelgesiyle yangın yerleri orman vasfından çıkarıldı. İzmir’de yanan ormanlık alan inşaat şirketlerine verildi. Yapmayın, gözünüzü seveyim. AKP özelleştirmediği hiçbir şey bırakmadı, orman alanlarını da konut rantına açtı" diye konuştu. AKP'li üye Adem Öztürk ise "Coşkuner’in anlattıkları asparagastan ibaret. Orası hiçbir zaman orman olmadı" yanıtını verdi. Coşkuner, "Cumhurbaşkanı’na asparagas mı diyorsunuz" şeklinde karşılık verdi.

AYNI SENARYO BODRUM’DA DA YAŞANMIŞTI

AKP döneminde benzer bir uygulama Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yaşanmıştı. Temmuz 2007'de Güvercinlik'te çıkan yangında 250 hektar ormanlık alan yok olmuştu. Dönemin Muğla Orman Bölge Müdürü ve eski AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, "İddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Yanan yerleri temizleyeceğiz" demişti. Ancak alana daha sonra Titanic Deluxe Bodrum Hotel dahil iki otel inşa edildi.