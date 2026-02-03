AKP'li belediyeden itiraf gibi 'imar planı' açıklaması: Mahkeme kararını görmezden geldi!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin imar planlarına ilişkin uygulamaları, mahkeme kararları ve nüfus projeksiyonları üzerinden yeniden gündeme geldi.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, 2020 yılında verdiği kararla, belediyenin ana imar planında kullandığı nüfus öngörülerinin bilimsel dayanağı bulunmadığına hükmetmiş ve söz konusu planı iptal etmişti. Mahkeme kararında, bu nüfus tahminlerinin kentteki yapı yoğunluğunu yaklaşık yüzde 40 oranında artırdığı belirtilmişti.

Buna rağmen, 26 Ocak 2026 tarihli resmi yazışmalara göre, iptal edilen ana planlara dayalı olarak hazırlanan alt ölçekli imar planlarının uygulanmaya devam ettiği öğrenildi. Söz konusu yazıda, mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunan nüfus hesaplarının halen planlama süreçlerinde esas alındığı bilgisi yer aldı.

YÜZDE 40'LIK NÜFUS ARTIŞI

Mevcut verilere göre Gaziantep’te imara açılan alanların, yaklaşık 3 milyon 200 bin kişilik nüfusu barındırabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. Buna karşılık, kentin güncel nüfusunun yaklaşık 2 milyon 200 bin olduğu; Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinin toplam nüfusunun ise 1 milyon 850 bin civarında bulunduğu belirtiliyor. Bu tabloya göre, planlamaların yaklaşık 1 milyon 300 bin kişilik bir nüfus artışı varsayımıyla yapıldığı görülüyor.

Planlama süreçleri, deprem riski açısından da tartışma konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılı resmi afet risk raporlarında, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için yüksek sismik risk uyarıları yer almasına karşın bu bölgelerde kentsel alan üretiminin sürdüğü belirtiliyor. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılında askıya çıkarılan planları iptal ederek, “deprem gerçeği dikkate alınarak yeni plan hazırlanması” yönünde karar aldığı; ancak buna rağmen, 2018 tarihli planlar doğrultusunda uygulamaların devam ettiği öğrenildi. İlk derece mahkemesinin reddettiği dava bir üst mahkemeden hukuka uyarlık bulunmadığından isabetli bulunmadığı belirtildi.

CHP'li siyasetçi Uğur Kalkan konuya ilişkin olarak, ilgili bakanlıklar, Sayıştay ve TBMM nezdinde çeşitli başvuru ve şikâyet süreçlerinin başlatıldığı bildirildi. Kalkan'ın konuya ilişkin Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: