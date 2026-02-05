Tekirdağ'da korkutan yangın! Ahır küle döndü: 60 küçükbaş öldü

Tekirdağ'da korkutan yangın! Ahır küle döndü: 60 küçükbaş öldü
Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 60 küçükbaş öldü. Yangında ahır ve baraka büyük hasar görürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 60 küçükbaş öldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi Baraj mevkisindeki E.T.'ye ait çiftlikte çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek ahıra sıçradı.

tekirdagda-ciftlik-yangininda-60-kucuk-1150732-341747.jpg

İTFAİYE BÖLGEYE ULAŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Alevlerin yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye; Marmaraereğlisi, Çorlu, Süleymanpaşa (merkez), Muratlı ve Çerkezköy ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yolda oluşan balçık nedeniyle adrese ulaşmakta güçlük çekti.

tekirdagda-ciftlik-yangininda-60-kucuk-1150741-341747.jpg

Çevredeki kepçeler, greyderler ve köylülerin traktörleri, itfaiyenin geçebilmesi için yolu açarak ekiplere yardımcı oldu.

tekirdagda-ciftlik-yangininda-60-kucuk-1150738-341747.jpg

60 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

Olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Toplamda 200 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte, ilk belirlemelere göre 60 küçükbaş hayvan öldü.

Diğer hayvanlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

tekirdagda-ciftlik-yangininda-60-kucuk-1150731-341747.jpg

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

tekirdagda-ciftlik-yangininda-60-kucuk-1150735-341747.jpg

Yangında baraka ve ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sivas’ta ev yangını: 26 kedi hayatını kaybettiSivas’ta ev yangını: 26 kedi hayatını kaybetti

Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

