Sivas’ta ev yangını: 26 kedi hayatını kaybetti

Sivas'ın Çarşıbaşı Mahallesi'nde sadece kedilerin yaşadığı bilinen bir konutta çıkan yangın, çok sayıda hayvanın ölümüyle sonuçlandı.

YANGININ BAŞLANGIÇ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Olay, 8'inci sokak üzerinde N.H.'ye ait iki katlı müstakil evin üst katında akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangını fark eden komşular, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yoğun dumana rağmen eve girerek kurtarma çalışması yürüttü.

26 KEDİ ÖLDÜ 10 KEDİ KURTARILDI

Yangın sonucunda evde bulunan 26 kedi yaşamını yitirdi. İtfaiye personeli, yaptıkları operasyonla 10 kediyi daha binadan başarıyla çıkardı. Dumandan etkilenen ve yaralı durumdaki bu kediler, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

EV KEDİLER İÇİN KULLANILIYORDU

Hayvansever N.H.'nin başka bir yerde ikamet ettiği ve bu binayı tamamen kedilere tahsis ettiği öğrenildi. Toplam 36 kedinin kaldığı evde çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.