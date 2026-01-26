Kedisine sarıldığı o fotoğrafla hafızalara kazınmıştı! Ali dede hayatını kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular Köyü’nde ikamet eden Ali Meşe’nin evinde, 17 Ocak 2018 tarihinde, benzin dökerek sobayı yakmaya çalıştığı sırada yangın çıkmış ve Meşe’nin eşi, engelli oğlu ve kedisiyle yaşadığı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

O FOTOĞRAF HAFIZALARA KAZINMIŞTI!

Yangının ardından, Ali Meşe’nin kucağındaki kedisiyle, kullanılamaz hale gelen evinin önünde çekilen fotoğrafı, herkesi derinden etkilemiş ve hafızalara kazınmıştı.

Dönemin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, gündem yaratan o fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış ve Meşe’ye yardım edileceğini söylemişti. Meşe, yangından 4 ay sonra yeni evine yerleşmişti.

93 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU!

“Ali Dede” olarak hafızalara kazınan Ali Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle geçtiğimiz gün, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Meşe’nin cenazesinin Ordular köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.