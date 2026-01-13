Tokat'ta korkutan yangın: Alevler arasında kalan kediler kurtarıldı

Yayınlanma:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın yandaki eve sıçardı. Çevredekileri paniğe sürükleyen yangın 1 saatte söndürülürken, alevler arasında kalan kediler kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde akşamüstü saat 5 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın kısa sürede çatıyı sardı.

Yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'ne 112 Acil ekipleri sevk edildi.

YANGINDA KALAN KEDİLERİ İÇİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın kısa sürede yanda bulunan Enes Ak’a ait evin çatısına da sıçradı. Evin arka tarafındaki ahırda ineklerin, evde de kedilerinin olduğunu söyleyen ev sahibi Ayhan Uygun’un kardeşi Beyhan Uygun yanan eve bakarak gözyaşı döktü.

tokatta-yanan-evdeki-kedi-itfaiye-ekipl-1113756-330643.jpg

Bahçelievler'de korkutan yangın: Bitişikteki binaya sıçradıBahçelievler'de korkutan yangın: Bitişikteki binaya sıçradı

FACİAYA DÖNÜŞMEDEN ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını ahıra sıçramadan söndürdü.

Binada yapılan aramada iki kedi bulunarak sahibine teslim edildi.

tokat.jpg

Yanan iki evde de büyük hasar meydana geldi.

Kaynak:DHA

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Türkiye
Çocukların oyunu faciaya neden oluyordu: Kar topu isabet eden küreme aracı kontrolden çıktı
Çocukların oyunu faciaya neden oluyordu: Kar topu isabet eden küreme aracı kontrolden çıktı
Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi
Mersin'de binlerce sentetik ecza ele geçirildi
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonu
Malatya’da ruhsatsız silah operasyonu