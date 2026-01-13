Tokat'ta korkutan yangın: Alevler arasında kalan kediler kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde akşamüstü saat 5 sıralarında tek katlı bir evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın kısa sürede çatıyı sardı.

Yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'ne 112 Acil ekipleri sevk edildi.

YANGINDA KALAN KEDİLERİ İÇİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yangın kısa sürede yanda bulunan Enes Ak’a ait evin çatısına da sıçradı. Evin arka tarafındaki ahırda ineklerin, evde de kedilerinin olduğunu söyleyen ev sahibi Ayhan Uygun’un kardeşi Beyhan Uygun yanan eve bakarak gözyaşı döktü.

FACİAYA DÖNÜŞMEDEN ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını ahıra sıçramadan söndürdü.

Binada yapılan aramada iki kedi bulunarak sahibine teslim edildi.

Yanan iki evde de büyük hasar meydana geldi.