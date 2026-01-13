Bahçelievler'de korkutan yangın: Bitişikteki binaya sıçradı

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Güneş Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan diğer binanın çatısına da sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, her iki binanın çatısında hasar meydana geldi.