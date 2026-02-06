Eminönü’nde bankada soygun paniği: Şüpheli paralarla kaçtı

Yayınlanma:
İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Eminönü'nde bir bankada soygun yaşandı. Soygunda yaklaşık 112 bin lira çaldığı öğrenilen şüpheli kaçtı. Ekipler, soyguncuyu yakalamak için harekete geçti.

Batman'da silahlı kuyumcu soygunu: Altınları alıp motosikletle kaçtılar!Batman'da silahlı kuyumcu soygunu: Altınları alıp motosikletle kaçtılar!

112 BİN LİRAYI ÇALIP KAÇTI

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen soygunda yaklaşık 112 bin lira çalındığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerindeki delilleri topladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un en işlek ve en kalabalık noktası olan Eminönü'ndeki bankada meydana gelen soyguna ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

