Batman'da silahlı kuyumcu soygunu: Altınları alıp motosikletle kaçtılar!

Yayınlanma:
Batman'da maskeli iki şahıs, kuyumcu Emin Yasak'ı silah kabzesiyle yaralayıp bir miktar altını çaldıktan sonra motosikletle kaçtı.

Batman’ın en işlek bölgelerinden biri olan Kültür Mahallesi’nde gün ortasında film sahnelerini aratmayan bir soygun gerçekleşti. Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli iki şüpheli, iş yeri sahibini darbederek bir miktar altını çaldı ve kayıplara karıştı.

batman.jpg

SİLAH KABZESİYLE DARBEDİLDİ

Olayın detaylarına göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen maskeli iki zanlı, müşteri kılığında değil, doğrudan saldırı amacıyla dükkana girdi. İş yeri sahibi Emin Yasak’ı etkisiz hale getirmek isteyen soyguncular, Yasak’ın başına silahın dipçiğiyle vurarak onu yaraladı. Esnafın direncinin kırılmasının ardından vitrindeki bir miktar altını hızlıca alan saldırganlar, kapı önünde bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.

Dev firmaları kopyalayarak dolandırdılar: Yüz milyonlarca lirayı Kapalıçarşı'da erittilerDev firmaları kopyalayarak dolandırdılar: Yüz milyonlarca lirayı Kapalıçarşı'da erittiler

POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan Emin Yasak, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkanda parmak izi çalışması yaparken, asayiş şube ekipleri ise kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

DHA-AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

