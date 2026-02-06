Dev firmaları kopyalayarak dolandırdılar: Yüz milyonlarca lirayı Kapalıçarşı'da erittiler

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Forex yatırım dolandırıcılığı yaparak elde ettikleri milyonlarca liralık suç gelirini akladıkları iddia edilen bir şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında döviz bürosu sahiplerinin de bulunduğu 48 şüpheli gözaltına alındı.

DEV FİRMALARIN SİTELERİNİ KOPYALADILAR

Şebekenin, vatandaşları tuzaka düşürmek için BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi tanınmış firmaların internet sitelerini birebir kopyaladığı ortaya çıktı. Bu siber dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraların, takip edilmesini zorlaştırmak amacıyla paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı belirlendi. MASAK tarafından yapılan detaylı analizler, paranın altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek sisteme sokulduğunu kanıtladı.

120 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazançla edindikleri değerlendirilen; 9 mesken, 4 daire, 14 arsa ve 2 depodan oluşan gayrimenkuller ile 11 otomobil ve 6 motosiklete el konuldu. Ayrıca suça iştirak ettiği belirlenen bir döviz bürosu da operasyon kapsamına alınırken, olayla ilgili firari durumda olan 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda hedefteki 59 şüpheliden 48'i yakalandı. Geriye kalan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirilirken, gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.