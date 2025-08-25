Adana'da kaçak makaron operasyonu: Milyonlarca ele geçirildi!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uzun süre teknik ve fiziki takip yapılan araçlar şehir girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 250 bin TL olan 12 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron, 7 bin 690 paket kaçak sigara ve 725 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.