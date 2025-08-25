Adana'da kaçak makaron operasyonu: Milyonlarca ele geçirildi!

Adana'da kaçak makaron operasyonu: Milyonlarca ele geçirildi!
Yayınlanma:
Adana’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 9 milyon 250 bin TL olan 12 milyon 410 bin gümrük kaçağı makaron ile yüklü miktarda tütün ürünü ele geçirildi, 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün ürünleri getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, uzun süre teknik ve fiziki takip yapılan araçlar şehir girişinde durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 250 bin TL olan 12 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron, 7 bin 690 paket kaçak sigara ve 725 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

adana-1.jpg

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı
İzmir'de trafik polisine tekmeli yumruklu saldırı