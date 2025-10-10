Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak

Bursa'da 6 gün su kesintisi uygulanacak
Yayınlanma:
Bursa'da barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyeye inmesi nedeniyle, 11-16 Ekim tarihlerinde planlı su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu kesintiler günlük 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerine bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

HASTANELER ETKİLENMEYECEK

Günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlanması hedeflenen kesintilerden, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile devlet hastaneleri etkilenmeyecek.

Kentte, 1-10 Ekim'de de belli saatlerde su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu.

"SU SORUNUNU KÖKÜNDEN ÇÖZECEĞİZ"

Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, suyun hiçbir zaman siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini söyleyerek, “Neticede hepimizin sorunu. Yağmur yağışlarıyla birlikte barajlara yeterli miktarda su gelirse su kesintileri bitecek. Aldığımız ve alacağımız kararlarla, yapacağımız ve yaptığımız işlemlerle bu sorunu kökünden çözeceğiz” dedi.

