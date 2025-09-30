Ankara'da su kesintisi! ASKİ etkilenen mahalleleri duyurdu

Ankara'da su kesintisi! ASKİ etkilenen mahalleleri duyurdu
Yayınlanma:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kesikköprü Barajı’nda meydana gelen boru arızası sebebiyle Çankaya ilçesindeki bazı mahallelerde ani su kesintileri yaşandığını açıkladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kesikköprü Barajı’nda meydana gelen boru arızası sebebiyle Çankaya ilçesindeki bazı mahallelerde ani su kesintileri yaşandığını duyurdu.

ASKİ'nin yaptığı yazılı açıklamada, barajdaki 3 borudan 2'sinin patlamasıyla meydana gelen arızadan dolayı meydana gelen yoğun su tüketimi nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesinin azaldığını açıkladı.

Bursa kuraklıkla karşı karşıya: Su kesintileri başlıyor!Bursa kuraklıkla karşı karşıya: Su kesintileri başlıyor!

SU AKIŞI SAĞLANAMIYOR

Bu sebeple P3 Pompa İstasyonu'na su akışının sağlanamadığı ve Çankaya'daki pek çok mahalleye su verilemediği ifade edildi.

Kesinti, 30 Eylül 2025 saat 20.20'de başladı. Suyun, 1 Ekim 2025 saat 08.00'de yeniden verilmesi planlanıyor.

Açıklamada, "Boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacaktır. Barajlardaki doluluk oranlarıyla ilgili ASKİ’nin planlı bir kesinti yapması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışı için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacakİstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak

SU VERİLEMEYEN MAHALLELER

Kesintiden etkilenen mahalleler şu şekilde:

Akpınar, Anıttepe, Arka Topraklık, Aşağı İmrahor, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Beytepe, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cebeci, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çankaya, Çiğdem, Çukurambar, Devlet, Dilekler, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Ellinciyıl, Emek, Ertuğrulgazi, Erzurum, Esatoğlu, Eti, Fakülteler, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İleri, İlkadım, İlkbahar, İlker, İncesu, İşçi Blokları, Karapınar, Karataş, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kızılırmak, Kocatepe, Konutkent, Korkutreis, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Mebusevleri, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mustafa Kemal, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Orta İmrahor, Osman Temiz, Ön Cebeci, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sağlık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Söğütözü, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Topraklık, Umut, Yakupabdal, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, 100. Yıl, Zafertepe mahalleleri.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Türkiye
Yap-işlet-devret modelinin hazineye yükü artıyor: İşte kalem kalem devletin şirketlere ödeyeceği miktarlar
Yap-işlet-devret modelinin hazineye yükü artıyor: İşte kalem kalem devletin şirketlere ödeyeceği miktarlar
Mersin'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü
Mersin'de feci kaza! Kamyona arkadan çarpan otomobilde bir kişi öldü
KIZILELMA performans testini başarı ile tamamladı
KIZILELMA performans testini başarı ile tamamladı