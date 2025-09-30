Bursa kuraklıkla karşı karşıya: Su kesintileri başlıyor!

Bursa kuraklıkla karşı karşıya: Su kesintileri başlıyor!
Yayınlanma:
Baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Bursa’da 1-10 Ekim tarihleri arasında planlı su kesintisi uygulanacak.

Bursa’da son yılların en büyük kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), kentte planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde günlük 12 saati geçmeyecek şekilde su kesintisi yapılacak. Kesintilerin merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı belirtildi.

Belediye Başkanı barajlardaki suyun tamamen biteceği kritik tarihi açıkladı!Belediye Başkanı barajlardaki suyun tamamen biteceği kritik tarihi açıkladı!

"PLANLI SU KESİNTİLERİ YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

BUSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan kuraklık nedeniyle su kaynaklarımızda ciddi azalma yaşanmıştır. Baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintileri yapılması zorunlu hale gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

bursa.jpg

Açıklamada ayrıca, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve devlet hastanelerinin kesintilerden etkilenmeyeceği vurgulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Türkiye
Yargı kulisleri hareketlendi: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişiyor
Yargı kulisleri hareketlendi: İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişiyor
Çocuk sürücünün çarptığı yaya 16 gün sonra yaşamını yitirdi
Çocuk sürücünün çarptığı yaya 16 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika | Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı
Son Dakika | Kasımpaşa SK'ya kayyum atandı