Bursa kuraklıkla karşı karşıya: Su kesintileri başlıyor!

Bursa’da son yılların en büyük kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere inmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), kentte planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 1-10 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde günlük 12 saati geçmeyecek şekilde su kesintisi yapılacak. Kesintilerin merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacağı belirtildi.

Belediye Başkanı barajlardaki suyun tamamen biteceği kritik tarihi açıkladı!

"PLANLI SU KESİNTİLERİ YAPILMASI ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

BUSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkan kuraklık nedeniyle su kaynaklarımızda ciddi azalma yaşanmıştır. Baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı su kesintileri yapılması zorunlu hale gelmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve devlet hastanelerinin kesintilerden etkilenmeyeceği vurgulandı.

