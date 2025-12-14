Dört TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı yakınlarında meydana geldi. Yük tonajlarının ölçüldüğü Karayolları Denetim İstasyonu girişinde 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı.

4-tir-zincirleme-kazaya-karisti-1.jpg

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada şoförlerden 1'i öldü, 2'si de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4-tir-zincirleme-kazaya-karisti-4.jpg

Yaralılar, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi ve Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4-tir-zincirleme-kazaya-karisti-3.jpg

TIR'ın kabininde sıkışan şoförün cansız bedeninin çıkarılması için vinçle çalışma başlatıldı. Ekiplerin, sürücülerin kimliklerini belirlemek için çalışması sürüyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konya'da 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada ölen sürücünün Yusuf Kahriman (24), yaralı sürücülerin de Yasin Doğmuş ve Sinan Adıgüzel olduğu belirlendi. Yaralı 2 sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak:DHA

