Dört TIR birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı yakınlarında meydana geldi. Yük tonajlarının ölçüldüğü Karayolları Denetim İstasyonu girişinde 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada şoförlerden 1'i öldü, 2'si de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi ve Kadınhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TIR'ın kabininde sıkışan şoförün cansız bedeninin çıkarılması için vinçle çalışma başlatıldı. Ekiplerin, sürücülerin kimliklerini belirlemek için çalışması sürüyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konya'da 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada ölen sürücünün Yusuf Kahriman (24), yaralı sürücülerin de Yasin Doğmuş ve Sinan Adıgüzel olduğu belirlendi. Yaralı 2 sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.