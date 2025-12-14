Boşanma aşamasındaki eşinin evini kundaklamıştı: Şüpheli tutuklandı

Boşanma sürecindeki eşinin apartmanını kundaklamaya kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 31 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

YANGIN DEVRİYE SIRASINDA FARK EDİLDİ

Olay, Nazilli'nin İsabeyli Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin gece devriyesi sırasında fark edildi. Ekipler, 3 katlı bir apartmandan çıkan dumanı görerek itfaiyeye haber verdi.

BENZİNLE KUNDAKLANDIĞI BELİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle apartmanın ön ve arkasındaki yangın söndürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, yangının iki ayrı noktaya benzin dökülerek kasıtlı şekilde çıkarıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarmanın yürüttüğü araştırmada, binada ikamet eden ve boşanma aşamasında olduğu 39 yaşındaki N.D.'nin eşi olan M.Ç.D., olayla ilgili şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ç.D., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.