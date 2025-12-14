Şehzadeler Belediye Başkanlığı: Çelenk göndermek yerine ÇYDD'ye bağış yapılsın

Şehzadeler Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurttaşlardan Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle çelenk göndermek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yapmaları rica edildi.

Şehzadeler Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Başkan'ımız, kendisi gibi Cumhuriyetin neferi olarak yetişmiş, geleceğe umut olan genç kadınların ve kız çocuklarının yolunun açık olmasını isterdi. Bu nedenle, çelenk göndermek isteyen tüm sevenlerinden, uzun yıllardır gönüllüsü olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağış yapılmasını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:ANKA

