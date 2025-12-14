Ölümden döndü pes etmedi: 65 operasyon sonrası hayata sımsıkı tutundu

Olay, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla babasının kuaför dükkanında vakit geçiren Engin Buğra İskender, çay demlemek için ocağa su koydu. Ancak arkadaşlarıyla sohbete dalan genç, ocaktaki çaydanlığı unuttu. Suyun bitmesiyle patlayan çaydanlık, mutfak bölümünde yangın çıkmasına neden oldu. Alevlerin kısa sürede buzdolabına sıçramasıyla yangın büyüdü.

"SÖNDÜRÜRÜM" DEDİ, ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Yangını fark eden İskender, durumu kontrol altına alabileceğini düşünerek müdahale etmek istedi. O anları anlatan genç, "Tıraş yapıyordum, bir ses duyunca koştum. Baktım duman çıkıyor, küçük bir yangın var. 'Ben bunu söndürürüm' dedim ve suyla müdahale etmeye çalıştım ama sönmedi. Bir anda duman bastı, tuvalete kaçtım. Orada dumandan boğulunca biraz sudan yudumlayarak nefes almaya çalıştım. Sonra çıkmak istedim ama önümü göremiyordum. O sırada, itfaiyeci abilerin dediğine göre buzdolabının arkasındaki gaz patlamış. Kapı da açılmıyordu, birkaç dakika yangının içinde kaldım" ifadelerini kullandı.

AĞIR YARALANDI 12 GÜN UYUTULDU

Alevlerin kıyafetlerine sıçramasıyla vücudu yanan İskender, arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk, durumunun ciddiyeti nedeniyle Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan İskender'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İskender, hastane sürecini şöyle anlattı:

"Beni acı çekmeyeyim diye 12 gün uyutmuşlar. Uyandığımda gördüğüm rüyaları gerçek zannettim. İlaçların etkisiyle her şey bana gerçekçi geliyordu. Sonra ameliyat süreçleri başladı. Temizlenme ameliyatlarında canım çok yanmadı ama deri nakli süreci oldukça acılıydı. Sırtımdan, kafamdan ve kasıklarımdan deri aldılar. Alınan yerler inceldiği için yaralar kapanmadı, süreç uzadı. Toplamda 8 ay hastanede kaldım."

"BABAMA 'KUSURA BAKMA' DEDİM"

Yangından hemen sonra yaşadığı şoku ve babasıyla olan diyaloğunu unutamadığını belirten İskender, "Dükkan babamın olduğu ve yangına ben sebep olduğum için kendimi suçlu hissettim. O haldeyken babama 'Kusura bakma' dediğimi hatırlıyorum. Babam ise 'Oğlum senden önemli mi?' diyerek beni teselli etti. Derilerim üzerime yapışmıştı, çıkartılırken acıdan bağırdığımı hatırlıyorum" dedi.

65 AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU

Tedavisi yaklaşık 1 ay önce tamamlanan ve normal hayatına dönen İskender, 8 ay içinde tam 65 kez ameliyat masasına yattı. Pansumanlarla birlikte bu sayının 100'ü bulabileceğini belirten genç berber, "Hep narkoz, hep narkoz... Ama bende yılma yok. Küçüklüğümden beri böyleyim. Motosiklet kazasında parmağım koptu, diktiler yine sürdüm. Yarışta düştüm, kalkıp devam ettim. Bu süreçte de yılmadım" şeklinde konuştu.

HAYALİ ÜNLÜ BİR BERBER OLMAK

İyileşir iyileşmez babasının dükkanında yeniden makas tutmaya başlayan Engin Buğra İskender, geleceğe umutla bakıyor. 2 yıl sonra estetik ameliyat olacağı öğrenilen İskender, hayallerini ve diğer hastalara mesajını şu sözlerle paylaştı:

"En büyük hayalim Kadir Alkan gibi tanınan, düzgün bir berber olmak. Benim gibi veya görme engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Kimse içine kapanmasın. Ben yüzümdeki, vücudumdaki izleri umursamıyorum. Şükürler olsun arkadaşlarım yanımda. Mücadeleyi kesinlikle bırakmasınlar, ben bırakmadım, yılmadım ve hala devam ediyorum. Sporumu yapıyorum, motorumu sürüyorum, eski hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum."

Üç çocuğu yangında can veren babadan yürek yakan feryat! "Gitmeyin oğlum..."

Polis ekipleri, itfaiyenin yaptığı incelemede çaydanlıktan başlayıp buzdolabına sıçrayan yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.