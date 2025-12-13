Üç çocuğu yangında can veren babadan yürek yakan feryat! "Gitmeyin oğlum..."

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cezaevinde olan baba, izinli olarak getirildiği cenazede gözyaşlarını tutamadı. Baba oğlunun tabutuna yaslanarak, "Zülfikat, gitmeyin oğlum" diyerek ağladı.