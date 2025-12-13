Üç çocuğu yangında can veren babadan yürek yakan feryat! "Gitmeyin oğlum..."

Yayınlanma:
İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cezaevinde olan baba, izinli olarak getirildiği cenazede gözyaşlarını tutamadı. Baba oğlunun tabutuna yaslanarak, "Zülfikat, gitmeyin oğlum" diyerek ağladı.

Yangın, 11 Aralık Perşembe günü saat 02.15 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkmıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmiş, itfaiyenin yangını kısa sürede söndürmesine rağmen alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuktan üçü, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

693bef9c9217d56cb452791e.webp

Hayatını kaybeden Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9) ve Zülfikar Sepetçi (5) isimli çocukların cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan aileleri tarafından teslim alındı.

Üç çocuğun öldüğü faciada komşular canlarını ortaya koymuşÜç çocuğun öldüğü faciada komşular canlarını ortaya koymuş

BABANIN TABUT ÖNÜNDEKİ FERYADI

Çocukların cenazesi, ikindi namazına müteakip Kartal Soğanlık Nursen Özdayı Safa Camii’ne getirildi. Cenaze törenine, çocukların babası Emrah Çelikkol da cezaevinden özel izinle katıldı.

pendik-teki-yanginda-hayatini-kaybeden-3-cocu-6-19351586-amp.webp

Baba Emrah Çelikkol, çocuklarının yan yana duran tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Özellikle oğlu Zülfikar Sepetçi'nin tabutuna yaslanarak, "Zülfikar, gitmeyin oğlum" şeklindeki feryadı, törene katılan herkesin yüreğini dağladı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Türkiye
3'ü çocuk 7 işçi yanarak ölmüştü: Dilovası iddianamesi tamamlandı
3'ü çocuk 7 işçi yanarak ölmüştü: Dilovası iddianamesi tamamlandı
Dicle Nehri'nden köpük akıyor!
Dicle Nehri'nden köpük akıyor!
Hakim katibi taciz etti iddiası! Tek ayak cezası verdiği de söylendi
Hakim katibi taciz etti iddiası! Tek ayak cezası verdiği de söylendi