Üç çocuğu yangında can veren babadan yürek yakan feryat! "Gitmeyin oğlum..."
Yangın, 11 Aralık Perşembe günü saat 02.15 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkmıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilmiş, itfaiyenin yangını kısa sürede söndürmesine rağmen alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuktan üçü, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
Hayatını kaybeden Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9) ve Zülfikar Sepetçi (5) isimli çocukların cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan aileleri tarafından teslim alındı.
Üç çocuğun öldüğü faciada komşular canlarını ortaya koymuş
BABANIN TABUT ÖNÜNDEKİ FERYADI
Çocukların cenazesi, ikindi namazına müteakip Kartal Soğanlık Nursen Özdayı Safa Camii’ne getirildi. Cenaze törenine, çocukların babası Emrah Çelikkol da cezaevinden özel izinle katıldı.
Baba Emrah Çelikkol, çocuklarının yan yana duran tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Özellikle oğlu Zülfikar Sepetçi'nin tabutuna yaslanarak, "Zülfikar, gitmeyin oğlum" şeklindeki feryadı, törene katılan herkesin yüreğini dağladı.
Cenazeler, kılınan namazın ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı’nda defnedildi.