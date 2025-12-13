Dicle Nehri'nden köpük akıyor!

Nehirdeki köpük görüntülerini inceleyen Biyoçeşitlilik ve Çevre Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Dicle Nehri'nin biyoçeşitlilik ve içme-kullanma suyu kaynağı olarak büyük önem taşıdığını vurguladı. Kılıç, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Dicle Nehri, ülkemiz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için büyük bir öneme sahiptir. Maalesef son dönemlerde artan kirlilik Dicle Nehri’nde de kendini gösteriyor. Bismil ilçesinde bağlanan köprü civarlarında çekilen görüntülerden bol köpüklü olduğunu görüyoruz. Maalesef bu, kirliliğin göstergesidir. Diyarbakır’ın kirliliği maalesef Dicle aracılığıyla Bismil’e kadar uzanmaktadır."

Kılıç, bu durumun düzeltilmesi gerektiğini belirterek, Diyarbakır'daki atık su arıtma tesisinin aktif olarak daha fazla kullanılmasını mecburiyet olarak gördüklerini söyledi. Aksi takdirde, Dicle Nehri’ndeki kirliliğin, suyun içme ve kullanma suyu olarak kullanılmasını engelleyeceğini ifade etti.

"KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Nehrin korunması gerektiğini yineleyen Kılıç, kirliliğin devam etmesi durumunda hem insanların olumsuz etkileneceğini hem de su kuşları gibi pek çok canlı türünün bölgeyi terk edeceğini söyledi. Kılıç, ileri dönemlerde kuraklıkla birlikte susuzluk yaşanmaması için belediye ve valilik başta olmak üzere ilgili kurumların hassas olması gerektiğini ve kurumlar arası iş birliğiyle bu kirliliğin önüne geçme şansı olduğunu belirtti.

BİSMİL BELEDİYESİ İNCELEMELERİ PAYLAŞTI

Bismil Belediyesi, nehir yüzeyindeki köpüklenme şikayetleri üzerine hemen harekete geçildiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, 19 Kasım 2025 tarihinde DİSKİ, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Bismil Belediye Eş Başkanlığı koordinasyonundaki personellerce yerinde incelemeler yapıldığı, saha çalışması ve ilgili noktalardan su numunesi alınarak analizler gerçekleştirildiği belirtildi.

Analizler neticesinde köpüklenmeye neden olan sorunların tespit edildiği, hazırlanan teknik rapor, durum tespit tutanakları, fotoğraflar ve analiz sonuçlarının ise gerekli incelemeler ve değerlendirme için Diyarbakır Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ 10’uncu Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğüne üst yazı ile bildirildiği ifade edildi. Bismil Belediyesi, konunun ana muhatabı olan kurumların inceleme ve değerlendirme sonuçlarını yakından takip ettiklerini ve gelişmeleri halkla paylaşacaklarını duyurdu.