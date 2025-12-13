Böyle acımasızlık görülmedi! Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı

Böyle acımasızlık görülmedi! Tartıştığı ailenin 6 yaşındaki çocuğunu bıçakladı
Gaziantep Nizip'te komşular arasında çıkan tartışmada R.Y. adlı kadın, 6 yaşındaki Efecan B.’yi bıçakladı. Kadın, tutuklandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Fıstık Kent Mahallesi’nde yaşanan olayda, R.Y. adlı kadın, komşusunun 6 yaşındaki oğlu Efecan B’yi bıçakladı. İddiaya göre R.Y, aynı binada oturduğu aileyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce R.Y, küçük çocuğa bağırarak saldırdı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde R.Y.’nin çocuğa bağırdığı, kaçmaya çalışan Efecan B.’yi bıçakladığı görülüyor. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen R.Y., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

