Özgür Özel Erdal Eren'i andı: Son bakışını unutmadık
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül askeri darbesinin ardından 13 Aralık 1980'de idam edilen Erdal Eren'i ölümünün 45. yılında anarak, "Onun tam bağımsız bir ülke hayalinden korkanlarla da 12 Eylül’ün karanlığını bugün hala yaşatmaya çalışanlarla da mücadele etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül askeri darbesi döneminde idam edilen Erdal Eren'i ölümünün 45. yılında yayımladığı bir mesajla andı.

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdal Eren'in yaşadığı dönemin karanlığını ve mücadelesini hatırlattı. CHP lideri, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"12 Eylül karanlığında, yaşı büyütülerek darağacına gönderilen Erdal Eren’in son bakışlarını unutmadık. Onun tam bağımsız bir ülke hayalinden korkanlarla da, 12 Eylül’ün karanlığını bugün hala yaşatmaya çalışanlarla da mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Erdal Eren, 12 Eylül askeri darbesinden kısa bir süre sonra, 13 Aralık 1980 tarihinde idam edilmişti.

