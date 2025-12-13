Hakim katibi taciz etti iddiası! Tek ayak cezası verdiği de söylendi

Bir adliyede görevli hâkimin, zabıt katibine “Yoruldun mu, masaj yapayım?” diyerek omuzlarını sıktığı iddia edildi. Katibin, “Hakim Bey ne yapıyorsunuz, rahatsız oluyorum” tepkisini dile getirdiği belirtildi. Soruşturma dosyasına göre, hâkim farklı günlerde katibin saçlarını da okşadı.

TEK AYAK CEZASI İDDİASI

Bir başka iddiaya göre hâkim, duruşma salonunda bulunmayan katibi telefonla arayarak bir dakika içinde gelmesini istedi ve telefonda geri sayım yaptı. Katibin geç kalması üzerine onu tek ayak üstünde bekletme cezası verdi. Katip, “Hakim Bey çocuk muyuz? Neden tek ayak üstünde bekliyorum” dediğinde, hâkim şu yanıtı verdi: “Ben böyle istiyorum.”

Katip, yaşananların ardından yer değişikliği talebiyle dilekçe verdi. Ancak hâkim, dilekçeyi yırtarak reddetti. İkinci dilekçe üzerine kabul etmiş gibi yaptı fakat Adalet Komisyonu’na olumsuz görüş bildirdi. Katibin başka bir adliyeye gönderilmesinde rol oynadığı öne sürüldü.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Tüm bu iddialar üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) devreye girdi. Hâkim hakkında müfettiş incelemesi başlatıldı ve rapor İkinci Daire’ye sunuldu. Bu süreçte hâkim, başka bir adliyeye geçici olarak görevlendirildi.

Ekran Haber'in haberine göre; HSK İkinci Dairesi, iddiaları görüşmek üzere toplandı. Kurul, hâkimin savunmasının alınmasına karar verdi. Süreç, disiplin soruşturması kapsamında devam edecek.