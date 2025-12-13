Savcı öldürülen adamın eşi ile sevgili oldu! İlişki görüntülerini de kaydettiği iddia edildi tekrar açığa alındı

Denizli’de 2022'de iddiaya göre; görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.A., ölümlü bir olayı soruştururken maktulün eşiyle ilişki yaşadı ve bu ilişki sırasında kadınla birlikte olduğu anları gizlice kaydetti ve görüntüleri arkadaşlarıyla paylaştı.

Kadın ayrılmak isteyince tehdit ve şantajla karşılaştı söyleyip Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bildirdi. HSK tarafından başlatılan soruşturmada savcının tabletinde yüzlerce fotoğraf ve videodan oluşan yaklaşık 1000 sayfalık veri bulundu. Veriler birçok kadına aitti. 2023’te HSK İkinci Dairesi, H.A.’yı meslekten men etti.

DANIŞTAY İADE ETTİ TEKRAR AÇIĞA ALINDI

Savcı H.A., karara itiraz ederek Danıştay’a başvurdu. Danıştay 5. Dairesi, HSK kararını iptal ederek H.A.’nın görevine dönmesine ve maaş ile özlük haklarının faiziyle ödenmesine hükmetti.

Ekran Haber'in haberine göre; H.A., Gaziantep’te yeniden göreve başladı. Ancak HSK, hakkında yürütülen başka bir soruşturma nedeniyle savcıyı yeniden açığa aldı. Kararla birlikte H.A. üç ay süreyle görevden uzaklaştırıldı.