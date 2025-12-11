Üç çocuğun öldüğü faciada komşular canlarını ortaya koymuş

Pendik’teki 2 katlı bir binanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, bir ailenin hayatını altüst etti. Olayda Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9) ve Zülfikar Sepetçi (5) yaşamını yitirdi, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

Yangın, Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak’ta saat 02.15 sıralarında başladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, evde bulunan dört çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak üçü hayatını kaybetti, biri ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Son dakika | Pendik'te ev yangını: 3 çocuk hayatını kaybetti

KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜĞÜ SIRADA EVDE YANGIN ÇIKMIŞ

Yangının çıkış anında, anne Selvi Sepetçi’nin kızı Ela Nur’u hastaneye götürdüğü, bu sırada evde yangının başladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Anne gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve serbest bırakıldı.

'CAMI KIRIP 4 ÇOCUĞU DIŞARI TAŞIDIK'

Çocukları dışarı çıkartan komşulardan biri olan Raşit Yoldaş, "Biz aşağıya indiğimizde yangın başlamıştı. Camı kırıp 4 çocuğu dışarı taşıdık. Tek bir tanesi nefes alıyordu. Anne babası evde yoktu. 2 si çok ufak. Yeni taşınmışlardı buraya. Kapıyı açtığımızda alevler suratımıza vuruyordu. Gidemediğimiz için camdan girdik. İkisi hiç nefes alamıyordu" dedi.

Öte yandan babanın 41 suç kaydı ve aranması olduğu bu nedenle de dün sabah saatlerinde gözaltına alındığı, annenin ise 10’dan fazla suç kaydı olduğu öğrenildi.