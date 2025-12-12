Büyükçekmece Adliye soygununda ilginç detay ortaya çıktı

İstanbul'un Büyükçekmece Adliyesi’ndeki Emanet Bürosu soygunu, gündemdeki yerin koruyor. Skandalla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltı sayısı 13’e yükselmişti. 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı olayda, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALTINI TANIYAMADI

T24'ten Tolga Şardan, soygunda gözden kaçan ilgi çekici bir anı yazısında paylaştı. Şardan'ın aktardığına göre firari şüpheli Erdal Timurtaş, kasadaki 600 gram toz altını almadı. Yapılan değerlendirmeye göre Timurtaş'ın toz altınları almamasının nedeni altını uyuşturucu sanmasıydı.

Bir diğer kulis ise çalınan altının 25 kilogramdan daha fazla olduğu. Çalınan altın ve gümüşün en kadar olduğunun kesin sonucu Adalet Bakanlığı müfettişleri belirleyecek.

TÜM ADLİYELER DENETLENECEK

Büyükçekmece'nin ardından çeşitli yerel adliyelerden de benzer ihbarlar ortaya atılınca Adalet Bakanlığı, 81 kentin başsavcılıklarına talimat vererek emanetlerde sayım yapılmasını istedi. Büyükçekmece’deki olayın peşinden 382 adliye binasındaki emanet odalarında yapılacak güncel tespit sonrasında asıl soygun tablosu netleşecek.