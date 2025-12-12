Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manisa Şehir Hastanesinde yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi.

"KLİNİK DURUMU AĞIRLAŞTI, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI"

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka imzalı açıklamada "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

BAŞHEKİM 'DURUMU KRİTİK' DEMİŞTİ

Durbay'ın tedavi altında olduğu Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka imzası ile yapılan son açıklamada, çoklu organ yetmezliği bulunan Durbay'ın durumunun kritik olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."

Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu.