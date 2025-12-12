Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manisa Şehir Hastanesinde yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi.

"KLİNİK DURUMU AĞIRLAŞTI, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI"

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka imzalı açıklamada "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklamaŞehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

BAŞHEKİM 'DURUMU KRİTİK' DEMİŞTİ

Durbay'ın tedavi altında olduğu Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka imzası ile yapılan son açıklamada, çoklu organ yetmezliği bulunan Durbay'ın durumunun kritik olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."

Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi!

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Türkiye
Son Dakika | 9 üniversitenin rektörü değişti!
Son Dakika | 9 üniversitenin rektörü değişti!
Büyükçekmece Adliye soygununda ilginç detay ortaya çıktı
Büyükçekmece Adliye soygununda ilginç detay ortaya çıktı