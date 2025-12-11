Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Manisa Şehir Hastanesi, Belediye Başkanı Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."

Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti

Gülşah Durbay: Genel Başkanlarımız bu ucuz tezgahlarla sindirilemez!

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Belediyeden yapılan son açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kontrol altında devam etmektedir. Aksi yöndeki kötü niyetli dedikoduların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" denilmişti.