Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Yayınlanma:
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında Manisa Şehir Hastanesi açıklama yaptı. Hastanenin açıklamasında Belediye Başkanının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Manisa Şehir Hastanesi, Belediye Başkanı Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."

Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret ettiProgramlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti

Gülşah Durbay: Genel Başkanlarımız bu ucuz tezgahlarla sindirilemez!Gülşah Durbay: Genel Başkanlarımız bu ucuz tezgahlarla sindirilemez!

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Belediyeden yapılan son açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kontrol altında devam etmektedir. Aksi yöndeki kötü niyetli dedikoduların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" denilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş kararını verdi: Sürpriz gelişme
Vücudu saniyeler içinde işgal ediyor: Evde otururken zehirlendiğinizi fark etmiyor olabilirsiniz
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Cumhuriyet mirası şeker fabrikaları özelleştirince çukura saplandı
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Türkiye
Son Dakika | Meclis’teki istismar skandalında 1 kişi tutuklandı
Son Dakika | Meclis’teki istismar skandalında 1 kişi tutuklandı
'Aile Dayanışma Ağı' bu hafta Silivri'de
'Aile Dayanışma Ağı' bu hafta Silivri'de