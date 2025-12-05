Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yoğun bakımda kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti.

Özel’in, hastaneye gelişinin ardından başhekim ve tedavi sürecini yürüten doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi.

ÖZEL'DEN YOĞUN BAKIMDAKİ DURBAY'A ZİYARET

CHP tarafından yapılan resmi açıklamada, Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının uygun görmesi üzerine geçtiğimiz gün İzmir Şehir Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği, ardından tekrar Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakledildiği hatırlatılarak, "Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, bilinci açık şekilde devam etmektedir. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay

Yoğun bakıma alınmıştı: CHP'li Belediye Başkanı hakkında yeni açıklama

MANİSA’DA BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa’ya gelen CHP lideri Özel, hastane ziyaretinin ardından, kısa süre önce gözünden ameliyat olan annesi Şükran Özel’i ve babasını da evlerinde ziyaret etti.

Özel, ayrıca merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi ve çocuklarına taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerinin ardından Özel, Manisa’dan Ankara’ya hareket etti.