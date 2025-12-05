Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti

Programlarını iptal etti: Özgür Özel yoğun bakımdaki Durbay'ı ziyaret etti
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü programlarını iptal ederek Manisa'da kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da yoğun bakımda kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı ziyaret etti.

Özel’in, hastaneye gelişinin ardından başhekim ve tedavi sürecini yürüten doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi.

ÖZEL'DEN YOĞUN BAKIMDAKİ DURBAY'A ZİYARET

CHP tarafından yapılan resmi açıklamada, Durbay’ın Manisa Şehir Hastanesi doktorlarının uygun görmesi üzerine geçtiğimiz gün İzmir Şehir Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği, ardından tekrar Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakledildiği hatırlatılarak, "Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, bilinci açık şekilde devam etmektedir. Resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

yeni-proje-28.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay

Yoğun bakıma alınmıştı: CHP'li Belediye Başkanı hakkında yeni açıklamaYoğun bakıma alınmıştı: CHP'li Belediye Başkanı hakkında yeni açıklama

MANİSA’DA BİR DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Tüm programlarını iptal ederek memleketi Manisa’ya gelen CHP lideri Özel, hastane ziyaretinin ardından, kısa süre önce gözünden ameliyat olan annesi Şükran Özel’i ve babasını da evlerinde ziyaret etti.

Özel, ayrıca merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi ve çocuklarına taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerinin ardından Özel, Manisa’dan Ankara’ya hareket etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Siyaset
Atatürk'ün inkılap mücadelesini heykelleştirmişti: İYİ Parti ihraç talebiyle disipline sevk etti
Atatürk'ün inkılap mücadelesini heykelleştirmişti: İYİ Parti ihraç talebiyle disipline sevk etti
İmamoğlu CEMR Başkan Yardımcılığı'na yeniden seçildi
İmamoğlu CEMR Başkan Yardımcılığı'na yeniden seçildi